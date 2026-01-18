山林内に設置された箱わなの仕組みを説明する「ハンターバンク」のスタッフ＝2025年11月、神奈川県小田原市

農作物への獣害を減らそうと、小田急電鉄が狩猟初心者らを支援する会員制サービス「ハンターバンク」を展開している。入会すると、経験を積んだスタッフのサポートの下、免許の有無にかかわらず狩猟を体験できる。ハンターの裾野を広げるとともに、野生動物の電車への衝突事故を減らす狙いがある。（共同通信＝設楽勇太）

2025年11月中旬、神奈川県小田原市の山林に20〜50代の会員の男女18人が集まった。スタッフに連れられて野生動物の痕跡を確認しながら、おりに誘導して捕獲する箱わな3カ所を巡回。獲物はかかっていなかったが、設置方法や餌のまき方などを学んだ。

参加理由は「ジビエを食べるのが好き」「趣味にしたい」などとさまざま。狩猟経験のない免許所有者の男性もいて「始めるきっかけがなかった」と話した。

小田急電鉄によると、この男性のようなペーパーハンターは少なくない。技術を教えてくれる人と巡り合えないことや、猟ができる場所が見つからないといった理由があり、サービスの立ち上げにつながった。

ハンターバンクは埼玉県や千葉県など6都府県8エリアで展開され、これまで累計で約700人が入会。初めの約3カ月をレクチャー期間と位置付け、狩猟免許を持つスタッフから箱わな猟や獲物の解体手順などを学ぶ。その後は他の会員とチームで狩猟に臨む。獲物の多くはイノシシで、解体して持ち帰ることができる。料金は、レクチャー期間が月額1万5千円、それ以降は8千円となっている。

小田急線では電車と野生動物の衝突や線路侵入が絶えず、適切な捕獲、駆除が事故防止につながるとみている。小田急電鉄の担当者は「狩猟を続けやすい環境を整備した。幅広い世代に最初の一歩を踏み出してもらいたい」と話した。