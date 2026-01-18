高島礼子、「姉とランチ」で姉妹2ショット披露「仲良し美人姉妹」「楽しそう」「ほほ笑ましいです」
俳優の高島礼子（61）が18日、自身のインスタグラムを更新。姉とランチを楽しむ2ショットを公開した。
【写真】「仲良し美人姉妹」高島礼子が披露した「姉とランチ」での2ショット ※2枚目
「いいお天気 ひとりバス旅（近いけど）」とつづり、バスでの自撮りショットをアップ。「実は、姉とランチ」と明かし、「とても美女」と記されたスタンプで顔が隠された姉との2ショットも披露した。
ハッシュタグでは「#バス旅 #姉妹で #スイーツ女子」と添えている。
ほほ笑ましい姉妹の姿に、「仲良し美人姉妹」「お姉さんいらっしゃるんですね さぞかしお綺麗と思います」「姉妹でランチとても仲が良くてほほ笑ましいです」「姉妹でお出かけ楽しそうですね」「バス旅やってみよっかな 楽しそう」などの声が寄せられている。
