女優の鈴木砂羽が1月15日、Xを更新。思わぬ反響に戸惑う心境を、率直な言葉でつづっている。

「鈴木さんは投稿で、《インスタのフォロワッサンが急に増えたので何事か?と思ったらシンガポールの投稿が取り上げられてますた》と切り出し、《うむ。確かに痩せたが》とコメントしました。旅行先のシンガポールで撮影した写真が拡散され、Instagramのフォロワー数が急増したことに驚いたのです」（芸能記者）

現在、彼女のInstagramのフォロワー数は約10.7万人と“大台”10万人を超えた。話題になった彼女の近影は、フェイスラインが以前よりかなりシャープに見えていた。そのためネットを中心に「激やせによる健康不安説」まで浮上していた。

最近はこうした“激やせ”など、ビジュアルの変化がたびたび注目を集める鈴木だが、芸能プロ関係者は過去をこう振り返る。

「現在のストイックさからは想像しにくいですが、若いころの鈴木さんは“健康管理が長続きしないタイプ”でした。写真家の荒木経惟さんから『砂羽、野菜食べてるか?』と心配され、ジューサーを購入するも、掃除が面倒で2週間で断念したそうです。

また、通販で青汁を取り寄せたものの、『マズイ。もういらない』と冷蔵庫に残したまま。便通と減量を兼ねた“こんにゃくダイエット”にも挑戦しましたが、おなかがいっぱいにならず、ほかのものを食べてしまい挫折したことも。『どうやら私に“持続性”の言葉はないらしい』と、当時のインタビュー記事では豪快に笑い飛ばしていました」

そんな明るいキャラクターで、バラエティ番組に引っ張りだこだった鈴木。

「“肌年齢10歳若返り”を目標にした台湾ロケ番組では、太極拳や足つぼマッサージ、中華包丁で肌に刺激を与える包丁マッサージなど、半ば“企画的”にダイエットや美容に挑戦したこともありました。

一方で『火曜サプライズ』（日本テレビ系）では、麺好きキャラとして、司会のウエンツ瑛士とともに個性派麺料理店を食べ歩くなど、グルメ企画でも存在感を発揮していました」（同前）

バラエティなどで体を張った活躍を見せていた鈴木だが、私生活では2015年に離婚を経験。最近では、女優としての活動に軸足を置いている。

「若いころは健康管理が長続きしなかった鈴木さんですが、現在は自らアンバサダーを務め、実際に通うフィットネスクラブ『カーブス』の公式SNSで《自分をないがしろにする人生はもうやめて、一生自分を大切に生きていきたい》と発信。誰かに振り回されるのではなく、美容も生き方も“自分のため”を軸にしているようです」

激やせを心配する声と同時に、53歳のいまも変わらぬ美貌が注目されている鈴木。今後の活躍から、ますます目が離せない。