¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ÛË¾·îÀ®¹¸¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¸¥¤ÁÈ¤¬¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¡¡µÜº¬À¿»Ê¤â½ËÊ¡
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£±£¸Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇË¾·îÀ®¹¸¡Ê£µ£¶¡Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¸¥¤¡Ê£µ£µ¡ËÁÈ¤¬¶Ë°·³ÃÄ¡Ö²æ¼Øñññð¡×¤Î£É£Ó£È£É£Î¡Ê£²£¸¡Ë¡õ²ÃÆ£ÎÉµ±¡Ê£²£¹¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Âè£±£²£¹Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ±¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç°¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎËö¤Ë£É£Ó£È£É£Î¡õ²ÃÆ£¤¬£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡õµÈ²¬À¤µ¯¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥é¥²¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÎ®½Ð¡£½éËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ºØÆ£Î»£Ç£Í¤ÎÄó°Æ¤ÇÁ´ÆüËÜ¤ÎÏÂÅÄµþÊ¿Ì¾ÍÀ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ºÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¸«»ö¤ÊºÓÇÛ¤Ç»î¹ç¤Ï¶Ë°·³¤Î²ðÆþ¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¡£Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Ï¡¢Ë¾·î¤¬¹ë²÷¤Ê¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤ò£É£Ó£È£É£Î¤Ë¸«Éñ¤¦¤Ê¤ÉÁ±Àï¤¹¤ë¤¬¡¢¼ã¤µ¤Ç¾¡¤ë²æ¼Øñññð·³¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥¸¥¤¤Ï£É£Ó£È£É£Î¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¸¥¤¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î¼ó¸Ç¤á¤Ë´Ý¤á¹þ¤à¤È¡¢Æ¨Ë´¤òµö¤µ¤º£³¥«¥¦¥ó¥È¡£À²¤ì¤Æ¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥¤¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£µÜº¬¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬à¥·¥Ö¤¤ÃË¤¿¤Áá¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤·¤¿¤ê´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥Á£Ê£ò¡¥¥¿¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê£²·î£±£µÆü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¡×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾·î¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð°æ¾å¡ÊÎ¿¡Ë¡¢Ë¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢ÁÈ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÁÈ¤ÎÍ¥¾¡¤òµ§´ê¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤«¤±¤Æ¿Æ»ÒÂÐ·è¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇË¾·î¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ëÅÛ¤¬¤¤¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤óËÉ±ÒÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥ë¥È¤ò½ä¤ëà²¦Æ»£Ö£ÓÎ¶á¤ÎÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£