【ワークマンの2,000円台ジャケット】が優秀！「1着で2通りの着こなしを楽しめる」って！

アウターが主役になる冬コーデ。節約したいけれどおしゃれも諦めたくないなら【ワークマン】をチェック！ あたたかみがあって2通りの着こなしを楽しめるアウターが、なんと2,000円台でラインナップされています。コスパ優秀アウターを味方につけて、おしゃれな冬コーデに仕上げて。

リバーシブルで着られる！ 防風ジャケット

【ワークマン】「レディース防風ベロアB3タイプジャケット」\2,500（税込）

「表側は滑らかなベロア、裏側はもこもことしたボア」で「1着で2通りの着こなしを楽しめる」（公式サイトより）リバーシブルジャケット。表側はフライトジャケットのようなデザインで、大人カジュアルに着こなしやすそうです。手に取りやすい価格ながら、防風機能付きなのも優秀ポイント。即戦力になってくれます。

コーデのバリエーション広がる！ ベストにもなるジャケット

【ワークマン】「レディースデタッチャブルボアスタンドジャケット」\2,900（税込）

コスパを重視するなら、このジャケットも見逃せません！ 一見カジュアルなボアジャケットですが、袖を取り外してベストになる優れもの。ロングシーズン活躍してくれます。胸ポケットやフチの配色もアクセントに。こちらも「冷気を通しにくい防風仕様」（公式サイトより）。襟はスタンドカラーにもなるので、首まであたたかく着られそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

