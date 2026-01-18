初コラボ！「サンリオ×DIANA」マイメロディやシナモロールのパンプスやスニーカー発売 2月2日
靴・バッグブランドの「DIANA（ダイアナ）」が、サンリオの人気キャラクターと初めてコラボレーションした「Sanrio characters × DIANA」の新作アイテムを発売。通常販売に先駆けて1月21日（水）まで公式WEBショップで先行予約を受け付けている。2月2日（月）から全国の店舗や公式オンラインショップで順次販売される。
今回は、サンリオの「ハローキティ」、「マイメロディ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」とダイアナのシューズ・バッグブランドがコラボレーションした新作アイテムがお目見えする。
ハローキティのリボンをヒールデザインに取り入れた「リボンヒールパンプス」（2万6400円）は、黒と赤はギンガムチェック柄、ブラウンは日焼けしたハローキティをイメージしたレオパード柄となっている。
フェイスデザインのミラーが付いた「ミラーチャーム付きミニバッグ」（2万2000円）は、ハローキティとマイメロディはリボン、シナモロールは雲、ポムポムプリンはプリンをイメージしている。
マイメロディの「オープンパンプス」（2万6400円）は、耳のリボンのカラービジューや友だちのマイスウィートピアノなどが刺繍されたオリジナルの生地でお目見えする。
ダイアナの靴を身につけたハローキティの「バッグチャーム」（5500円）も登場する。
リボンやプリンなど、キャラクターの世界観を散りばめた「プラットフォームスニーカー」（2万4200円）は、シューアクセサリーや刺繍が施されている。
ハローキティの「ニットフラットシューズ」（1万9800円）は、フェイスモチーフのキラキラビジューが付いている。ポムポムプリンとシナモロールの「ニットバレエシューズ」（1万8700円）は、ポムポムプリンの友だちのマフィンやスコーンのほか、シナモロールの友だちのモカやシフォンがデザインされている。
ハローキティの「ボリュームソールローファー」（1万8700円）は、キラキラ光るフェイスシルエットがポイント。マイメロディの「フラットシューズ」（1万7600円）はラメのハートが散りばめたシアーパンプスになっている。
ダイアナ公式WEB SHOPで先行予約をすると、特典としてハローキティのオリジナル刺繍今治タオルがもらえる。
Sanrio characters × DIANAのアイテムは、2月2日（月）から全国のダイアナ店舗、アルテミス店舗、ダイアナ公式WEBショップで販売。WEBショップ先行予約は1月14日（水）から1月21日（水）まで。
またルミネエスト新宿店で1月31日（土）から2月1日（日）まで先行販売を行う。日焼けしたハローキティのオリジナル刺繍今治タオルがもらえる特典もある。価格は税込み。
(C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073