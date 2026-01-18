靴・バッグブランドの「DIANA（ダイアナ）」が、サンリオの人気キャラクターと初めてコラボレーションした「Sanrio characters × DIANA」の新作アイテムを発売。通常販売に先駆けて1月21日（水）まで公式WEBショップで先行予約を受け付けている。2月2日（月）から全国の店舗や公式オンラインショップで順次販売される。

「Sanrio characters × DIANA」初のコラボレーション！2月2日から発売 (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

今回は、サンリオの「ハローキティ」、「マイメロディ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」とダイアナのシューズ・バッグブランドがコラボレーションした新作アイテムがお目見えする。

ハローキティのリボンをヒールデザインに取り入れた「リボンヒールパンプス」（2万6400円）は、黒と赤はギンガムチェック柄、ブラウンは日焼けしたハローキティをイメージしたレオパード柄となっている。



フェイスデザインのミラーが付いた「ミラーチャーム付きミニバッグ」（2万2000円）は、ハローキティとマイメロディはリボン、シナモロールは雲、ポムポムプリンはプリンをイメージしている。

DIANA「リボンヒールパンプス」（2万6400円）、「ミラーチャーム付きミニバッグ」（2万2000円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

マイメロディの「オープンパンプス」（2万6400円）は、耳のリボンのカラービジューや友だちのマイスウィートピアノなどが刺繍されたオリジナルの生地でお目見えする。

DIANA「ミラーチャーム付きミニバッグ」（2万2000円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

DIANA「オープンパンプス」（2万6400円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

ダイアナの靴を身につけたハローキティの「バッグチャーム」（5500円）も登場する。

DIANA「バッグチャーム」（5500円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

＋diana「プラットフォームスニーカー」（2万4200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

リボンやプリンなど、キャラクターの世界観を散りばめた「プラットフォームスニーカー」（2万4200円）は、シューアクセサリーや刺繍が施されている。

ハローキティの「ニットフラットシューズ」（1万9800円）は、フェイスモチーフのキラキラビジューが付いている。ポムポムプリンとシナモロールの「ニットバレエシューズ」（1万8700円）は、ポムポムプリンの友だちのマフィンやスコーンのほか、シナモロールの友だちのモカやシフォンがデザインされている。



ハローキティの「ボリュームソールローファー」（1万8700円）は、キラキラ光るフェイスシルエットがポイント。マイメロディの「フラットシューズ」（1万7600円）はラメのハートが散りばめたシアーパンプスになっている。

CUMUU_DIANA「ニットフラットシューズ」（1万9800円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

CUMUU_DIANA「ニットバレエシューズ」（1万8700円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

artemis by DIANA「ボリュームソールローファー」（1万8700円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

artemis by DIANA「フラットシューズ」（1万7600円） (C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073

ダイアナ公式WEB SHOPで先行予約をすると、特典としてハローキティのオリジナル刺繍今治タオルがもらえる。

Sanrio characters × DIANAのアイテムは、2月2日（月）から全国のダイアナ店舗、アルテミス店舗、ダイアナ公式WEBショップで販売。WEBショップ先行予約は1月14日（水）から1月21日（水）まで。



またルミネエスト新宿店で1月31日（土）から2月1日（日）まで先行販売を行う。日焼けしたハローキティのオリジナル刺繍今治タオルがもらえる特典もある。価格は税込み。



