立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」が17日、公式X（旧ツイッター）を開設。24時間で約1万5000人がフォローした。



【写真】ニコニコ顔でYouTube動画撮影に臨む野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏

Xでは「『中道』とは、右にも左にも傾かずに、対立点があっても、対話と熟議を通して解を見いだしていく。国やイデオロギーに従属するのではなく、人間中心主義を土台に、生活者ファーストで、人間の尊厳を重視する政治を進めていく」と新党の理念を説明した。



さらに「昨日、野田代表と斉藤代表がそろい、新党名に込めた考え方や、物価高への対応、社会保障、消費税をめぐる考え方など、今の暮らしに直結するテーマについて、記者会見で丁寧に説明しました。中道改革連合の出発点となる会見です」として、16日に行われた立憲民主党の野田佳彦代表、公明党の斉藤鉄夫代表による新党結成会見のYouTube動画を紹介した。



別のポストでは「『結局、選挙のために集まっただけでは？』『中道改革って、結局なに？』そんな世論の声を、そのまま、両代表にぶつけました」として野田氏、斉藤氏が出演する動画の公開を予告した。



17日の開設直後のポストには、2000件を超える賛否のコメントがつき、注目度の高さをうかがわせた。



（よろず～ニュース編集部）