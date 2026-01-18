お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が29日に更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。年末に相次いだ体調不良を明かした。

11月に首の後ろが「痛痒かった」後藤。その後、頭頂部が「ビィーン！って。“痛った”って声出るぐらい」の痛みが走った。「段々感覚も短くなってきて。めっちゃ痛いから」と回顧。

妻が「Chat GPT」で調べたところ「帯状疱疹」の疑いが出てきたという。自身の髪の毛をかき分けて頭皮を見てもらったところ「筋状に吹き出物が出ていた」と“典型的な症状”が。そのまま病院へ直行したところやはり帯状疱疹と診断された。

「仕事できひんぐらい痛い。なんとかだましだましやってた」と回顧。さらにその後、歯の痛み、副鼻腔炎と体調不良が相次いだ散々な年末を回顧。「痛いで〜、ホンマに気をつけてください」と呼びかけた。

若い時に帯状疱疹を経験した「千原兄弟」の千原ジュニアは「めちゃくちゃ痛い。寝られへんよな？」と共感。同じく最近発症した相方の岩尾望は「（発疹より先に）痛みが先に来るから、数日間は原因不明」と解説した。

帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスが原因で起こる皮膚の病気。免疫力の低下が引き金となり発症する。