７人組人気HIP HOP/R&Bアーティストグループ・XGが、「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ™ トロフィーツアー」トロフィーお披露目イベントに登壇しました。

【写真を見る】【 XG 】 司会者が困惑した XGの理想のサッカー観戦シチュエーション瓠．錙璽襯疋ップのトロフィー専用機で日本へ 「人生で一度きりの貴重な経験」





XGのメンバーと、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)会長・宮本恒靖さん、そして2002年の日韓大会にも出場し優勝した、元ブラジル代表のジウベルト・シウバさんらによるカウントダウンの下、日本初公開されたワールドカップのトロフィー。

黄金色に光り輝くトロフィーを目の前に、メンバーたちは爐錣 甅爐垢粥爾き瓩繁粗から大興奮！







イベント当日の早朝に、専用機を使って韓国から日本に運ばれてきたオリジナルトロフィー。

今回、本イベントのジャパンアンバサダーに就任したXGのメンバーも専用機に特別に同乗し、トロフィーと共に韓国から日本に移動してきたとか。

HINATAさんは、爐修Δ覆鵑任垢茵今朝早くに韓国からオリジナルトロフィー専用機に乗って、トロフィーと一緒に日本に来たんですけど。人生で一度きりの貴重な経験をさせていただきました。(機内では)コーラで皆で乾杯したりして楽しかったです瓩函機内での様子を振り返り、笑顔を浮かべました。





JURIAさんは狡樟楔て圧倒されました。テレビでしか見たことが無かったので、近くで見れてとっても光栄です瓩覆匹函間近で見たことを喜ぶXGのメンバー達。

そんな貴重なトロフィーの公開という緊張感あふれる会場のなかで、HARVEYさんは、爐舛覆澆砲海離肇蹈侫ーって触らせていただくことって出来るんですか…？瓩函∧怖じせず質問する場面も。

トロフィーに触れることが出来るのは、国家元首と優勝チームの選手や監督のみであることが説明されると、爐修Δ覆鵑任垢諭牒瓩半し残念そうな表情。気持ちを切り替え、爐修鵑覆傍重なトロフィーを見ることができるだけでも光栄です瓩範辰靴泙靴拭





いよいよ、今年６月にアメリカ・カナダ・メキシコの３か国で開かれるワールドカップ。

開催を目前に、XGメンバーそれぞれの「理想の観戦シチュエーション」を問われると、CHISAさんは「ユニフォームをメンバーみんなで着て応援」とフリップ回答。他のメンバーたちも猯匹ぁ次瓩誹いて同調しました。

CHISAさんが爐ょうもみんなで(ユニフォームを)着てるんですけど、（開催に向けて）気持ちがとっても高まったので、このテンションで実際に観戦したいなって瓩範辰垢函COCONAさんも猖榲に良いと思います。私もこのユニフォームすごくテンション上がるので皆で見られたら一番最高な瞬間になると思います瓩髪えました。





一方、HARVEYさんは、「月でいろいろな惑星から来た宇宙人と、宇宙食やコカ・コーラで観戦！」と、ニコニコ笑顔で回答。

予想外の回答に一瞬、司会をつとめたサッシャさんがたじろぎながら爐海譴MAYAさんどうでしょうか瓩函▲瓮鵐弌爾MAYAさんに助けを求める場面も。







MAYAさんは慣れた様子で、爐劼箸海箸埜世Δ覆XGっぽい回答だなって。えっと…そうですね。思いの強さがあれば(宇宙人が)来てくれるので瓩肇侫ローを入れると、さらに嬉しそうな表情を浮かべたHARVEYさんでした。



【担当：芸能情報ステーション】