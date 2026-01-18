¡Ú¤¢¤¹¤«¤é¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬Èá±¿¤Ê²¦ÈÞ¤Ë¡Ä¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¼·Æü¤Î²¦ÈÞ¡ÙÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡¡2PM¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤â½Ð±é¡ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¼·Æü¤Î²¦ÈÞ¡Ù¡ÊÁ´20ÏÃ¡Ë¤¬19Æü¤«¤é¡¢¡ÖKBS World¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê·î¡¦²Ð ¿¼2¡§00¡Á3¡§10¡Ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¤ÏÎø°¦Ãæ¡Ù¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¡ØÌ¤Íè¤ÎÁªÂò¡Ù¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ä«Á¯»þÂå»Ë¾åºÇ¤âÃ»¤¤7Æü´Ö¤À¤±²¦ÈÞ¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Èá±¿¤Ê½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡£
¡¡¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢»þÂåÇØ·Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¡¢3¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÊ£»¨¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤Ê¤É¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«Á¯Âè10Âå¹ñ²¦¥æ¥ó¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡Ë¡¢¥æ¥ó¤ÎµÁÊìÄï¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¥è¥¯¡Ê¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡Ë¡¢2¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¥§¥®¥ç¥ó¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀÚ¤Ê¤¤ÎøÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ²¦ºÂ¤È°¦¤ò½ä¤ë2¿Í¤ÎÀï¤¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡Ê2PM¡Ë¤â¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹¥Á¥§¥®¥ç¥ó(¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó)¤ÏÎ¾¿Æ¤Î°Õ¸«¤ËÈ¿¤·¤Æ¾åµþ¤ò·è°Õ¡£¾åµþÀè¤Ç¶öÁ³¡¢Ä«Á¯Âè10Âå¹ñ²¦¥æ¥ó(¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó)¤È²¦¤ÎÊ¢°ã¤¤¤ÎÄï¥è¥¯(¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó)¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡Ê2PM¡Ë¡¡¤Û¤«
¢£±é½Ð¡§¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥×¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó
¢£µÓËÜ¡§¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó
