衆院解散を見据え、自民党茨城県連は１７日、茨城５区に日立市在住の会社員、鈴木拓海氏（４６）を擁立することを決定した。

県連が昨年に選挙区の支部長を交代させた元デジタル副大臣の石川昭政氏（５３）は直接、党本部に公認を求めることを表明しており、分裂の様相を見せる。党本部の決断次第では、県連は無所属のまま、鈴木氏で選挙戦に挑む覚悟だ。（大井雅之、吉村悠）

「本人の意欲に好印象を受けた。この人を県連として推薦することになった」

１７日午後、県連の役員会終了後に海野透県連会長はそう述べた。

今回、白羽の矢が立った鈴木氏は地方選を含めて選挙に立候補するのは初めて。祖父の故・正義氏は県議会議長を務めた経験がある。服部栄養専門学校を卒業し、外食産業や農業を経験。現在はスイミングクラブのクラブ長を務めている。

役員会に出席した後、取材に応じた鈴木氏は「地元を第一に、何事も逃げず、真っ正面を向いて頑張りたい」と意気込みを語った。

茨城５区（日立市、高萩市、北茨城市、東海村）を巡っては２０２４年１０月の前回選で、４期務めた石川氏が国民民主党の浅野哲氏（４３）に約１万７６００票差で敗れ、比例復活を果たすこともできなかった。

それ以降、自民の選挙区支部内では「地域支部や市町村議員との相談もなく、独自で活動している」などと不満が高まり、交代を求める声が上がっていた。県連は昨年１０月に石川氏の出席を求めた上で、総務会で支部長の交代を決定した。新たな支部長は公募で決めることにして、県連幹部が党本部の了承を求めていたが、なかなか進展しなかった。

年が明け、衆院の解散報道が出た後の１４日、高市首相と近い石川氏は取材に対して、自民党からの出馬の意向を表明した。党本部は各都道府県連に向けて、１９日正午までに小選挙区の公認予定候補者を決定した上で申請することを求めたこともあり、県連は公募ではなく、鈴木氏の擁立に踏み切った。

この日は、鈴木氏と一緒に茨城５区で選挙戦を支える県議らも取材に応じた。下路健次郎県議（東海村選出）は「応援したいと思える候補者が一番だ。地域で抱える問題意識を共有して情熱を持ったまっさらな人間とともに、一致団結して頑張る」と力を込めた。