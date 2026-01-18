１４日にスタートしたフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」では、機動戦士ガンダムファンの少年３人が、中学校の臨時女性教師に「マチルダ」とのあだ名をつけたが、実はＮＨＫのドラマでも「マチルダ」が登場している。

「ラムネモンキー」では、８８年時代、中学校の臨時女性教師・宮下（木竜麻生）が、肩パッドが入ったベージュのジャケットに、白いスリムパンツをはいていたことから、彼女に憧れた中学生３人組が、機動戦士ガンダムに出てきた「マチルダ」にちなみ、そのまま「マチルダさん」と呼んでいた。

ドラマのセリフの中でも「マチルダさん、マチルダさん、マチルダさーん！」と絶叫するシーンもあり、ネットでもその再現度の高さが話題となっていた。

だが同じ頃、別のドラマでも「マチルダ」が登場していた。それがＮＨＫ夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」。主人公・佳里奈（北香那）を絶交したバレリーナ・優美（天野はな）がこっそりバイトしているラーメン店「ため口」の店主が「マチルダ」。演じているのは「鎌倉殿の１３人」などにも出演したベテラン俳優・野添義弘。本名が「町田路加（まちだるか）であることが関係していそう。ガンダムに出てくる「マチルダ」感は全くない。

ネットでも「余談ですが、マチルダって名前、はやってるんですか？」「ラムネモンキーがマチルダ先生から始まるのに対し替え玉ブラヴォーもカギはラーメン店ため口のマチルダ！」「今季見ている別のドラマにもマチルダさんが出てくるけど、偶然？」など一部で話題となっていた。