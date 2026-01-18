◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１３頭が出走し、１番人気でハンデ５６キロのゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）がファミリータイムとの直線での叩き合いをしのいで、重賞初Ｖを飾った。坂井瑠星騎手は２０１９年から８年連続、杉山晴紀調教師は１８年から９年連続の重賞勝利とした。勝ちタイムは２分２５秒７。

同馬は昨年の青葉賞で３着になり、夏に２連勝でオープン入りした。菊花賞では４着と健闘し、４歳初戦で待望の重賞初タイトル。マスカレードボール、ミュージアムマイルなど強豪ぞろいの２０２２年生まれの世代から、また１頭、スター候補が現れた。

１１番人気のファミリータイム（松山弘平騎手）が逃げ粘って首差２着。９番人気のリビアングラス（岩田康誠騎手）が３番手から、しぶとく脚を伸ばして３着だった。

松山弘平騎手（ファミリータイム＝２着）「２勝クラスのときは離されましたが、ゲルチュタールとこれだけやれました。この馬自身も力をつけてくれて、いい競馬をしてくれました。この差なので悔しいですが、まだまだ頑張れる馬だと思います」

岩田康誠騎手（リビアングラス＝３着）「ため込んだのですが、もう少し（追って）沈んでくれたら。淡々としたペースで、前が止まらなかったです」

吉村誠之助騎手（マイネルケレリウス＝４着）「２４００メートルの距離がちょうどいいですね。行きっぷりも良かったですし、うまく折り合って雰囲気は良かったです。差しが利かない馬場でしたが、よく差してきてくれました」

団野大成騎手（ドクタードリトル＝５着）「今日は馬のフットワークも良く、具合も良かった。一瞬はあるかな、と思うくらいの手応えでした。また頑張ります」

鮫島克駿騎手（コーチェラヴァレー＝６着）「もう１列、２列前が欲しかったが、スタートして挟まれるような形に。理想のポジションが取れなかった。インが有利なので、インにこだわって競馬をしました。（５３キロの）ハンデからチャンスはあると思っていましたが、期待に応えられず申し訳ないです。でもいいトライだったと思います」