レースの出走直前で一気に３頭が競走除外になるハプニングがＳＮＳで反響を呼んでいる。

１８日に行われた京都１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル）は１１頭立てで行われる予定だったが、馬券発売が締め切られた発走前に（７）サニーサルサが発馬機内で暴れて転倒したことが他馬に影響。巻き添えとなった（５）スイッチビスケット、（６）ダイヤモンドハンズも負傷し、前述の３頭がそろって競走除外となった。

８頭立てとなったレースは、４番人気のサク（牝７歳、栗東・北出成人厩舎、父リオンディーズ）が勝利。単勝オッズ１・２倍の１番人気に推されたレッドフェルメールは２着に敗れた。

３頭が競走除外になるアクシデントにＳＮＳでは「初めて見たかもしれん」「３頭同時か珍しい」「軸馬２頭とも競走除外なった」「３頭も除外なら一部返金じゃなくて普通に競走中止して全額返金してくれ」「今まで見た事ないです」「大怪我でなければ良いのですが…」「前代未聞」「みんなお大事に」「サニーサルサに驚いた他の２頭が災難すぎる」「配当がダダ下がり」「３頭がゲート入り後に競走除外っていつぶりよ」「除外にするぐらいなら競走不成立にしてくれ」「他馬まで巻き込んだ競走除外初めてみた」などの反応が寄せられいる。