◆近畿高校ラグビー大阪府予選▽２回戦 合同Ｄ４０―５履正社（１８日・門真西高）

２５年４月に創部した履正社が初戦に臨み、合同Ｄ（大阪朝鮮高、門真西、成城、汎愛）に敗北。公式戦初勝利は今回もお預けとなった。

全員が１年生のチームは開始から一進一退の攻防を続けたが、前半１７分に先制トライを献上。その後は敵陣深く攻め入ってもミスや反則が目立つようになり、流れをつかめなかった。ただ、後半終了間際のロック藤沢修太郎のトライで一矢は報いた。

ＳＯ浮田圭悟主将は「前半はうまくこらえられていたが、後半になって気持ちが切れたところがあった。６０分間、集中を維持できるようにならないと」と声を落とした。一方で、得点シーンは「５メートルくらいのところからＦＷで取り切れた。次につながる」と前向きに振り返った。

同校は甲子園春夏通算１５度出場（夏優勝１度）の野球部や、全国高校選手権８強２度のサッカー部が有名。ラグビー部は部員不足で２０１３年に一度、廃部となり、１９年のＷ杯日本大会の盛況などをきっかけに再び創部された。昨年９月に行われた全国高校ラグビー大阪府予選（第２地区）１回戦は茨木に５―３８で敗れていた。今回は、勝てば次戦でシード校の大阪桐蔭への挑戦だったが、届かなかった。

クボタなどでプレーした鈴木康太ヘッドコーチは「点を取られてから焦ってしまう精神的な弱さが出た」と反省点を挙げつつ、「前回（花園予選）よりはフィジカルの部分だったり、チームの決まり事の通り動こうとする様子はみられた」と収穫も感じ取っていた。

現在の部員は２０人。同校関係者によると、４月に入部する新１年生も同程度になる見込みという。