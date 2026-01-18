AKB48小栗有以、ふんわりミニスカタイツコーデ披露「脚をすらっと見せてくれるのも好き」
【モデルプレス＝2026/01/18】AKB48の小栗有以が1月18日、自身のInstagramを更新。お気に入りのミニスカートを合わせたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】23歳AKB48センター「脚が長い」“すらっと見せてくれる”ミニスカタイツコーデ
以前の投稿で「今年はミニスカを沢山履きたい」と宣言した小栗は、「ニットとミニスカな日」「形の綺麗なニットとフワッとした赤いスカートの組み合わせがお気に入り！」とつづり、白のロゴ入りニットに深みのある赤いミニスカート、黒のタイツを合わせたコーディネートを投稿。「特にスカートがフワッとしてるから脚をすらっと見せてくれるのも好き」とコメントしており、ふんわりとした裾から伸びる真っ直ぐで美しい脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「脚が長い」「すらっとして綺麗」「スタイル抜群」「最高」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
