SixTONES高地優吾＆田中樹「6SixTONES」韓国ドッキリロケの裏側語る「何にも疑問に思わなかった」
【モデルプレス＝2026/01/18】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）と田中樹が、1月17日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。1月12日に放送されたSixTONESのTBS初冠番組「6SixTONES（シックスストーンズ）」の裏側を明かす場面があった。
【写真】SixTONES高地優吾、シックスパック際立つ美腹筋披露
この日「全6回やるうちの1回が終わった」と「6SixTONES」について切り出した高地。「人生初めてのことが色々ありまして、まずヘリコプターに乗りました」「尋常じゃないくらいお金かけてくれてた」と豪華なロケだったと話し、「平成の初期の時のバブルの後みたいな感じ」と振り返った。
番組ではドッキリ形式で突然韓国ロケを敢行し、ロケバスの車内でいきなりパスポートを渡されていたが、高地と田中は「あれうまかったね」「あれも裏があったんだよね」となぜパスポートがあったのか理由を説明。田中は以前打ち合わせ時に「海外とかでも今後撮影とかしたいよね」と話したことがあり、その内容を聞いたマネージャーが「じゃあそういうことが叶うってなった時にスムーズに行くように」と提案。そのためすでに回収されていたものだったことが明かされた。
さらに高地は、予定には別番組の偽のスケジュールが入っていたことを告白。「しかも『王様のブランチ』もちゃんとアンケート送ってきたの」とTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）として偽のアンケートまであったのだという。さらにアンケートに矛盾点があったもののスタッフの一言で納得してしまったという高地は「何にも疑問に思わなかった自分も恥ずかしい」と巧妙なドッキリだったとと語った。
また「あまりにもロケのドッキリが巧妙すぎて、ワクワクしてきちゃって」とドッキリロケ以降すっかり韓国にハマったという高地。同番組では「俺1人で行動してたから迷子になっちゃったわけよ」とメンバーと逸れたところを松村北斗が呼びかけ合流する場面があったが、「北斗がずっと俺のこと目離さないで見てくれてた」と松村が逸れないように見張ってくれていたことを後に気が付き「あいつまじさすがだな。感動しちゃったよね」とロケを振り返った。
最後には高地は「いきなりさ京本パパからLINEがきて、『日帰り韓国旅行どう？』って誘われて」と放送を見た京本大我の父で俳優の京本政樹から弾丸韓国旅行にも誘われたと明かしていた。（modelpress編集部）
