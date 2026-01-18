ハムスターモナカ×チョコが主役♡京都発バレンタイン限定ギフト

創業130年の京都老舗菓子屋・青木光悦堂と、京都の企画会社・2時が手がける人気和菓子「ハムスターモナカ」から、今年もバレンタイン限定のチョコ餡バージョンが登場します。1月15日(木)より、オンラインショップと直売店koetsuan(旧幸悦庵)で販売開始。自分で餡を詰める楽しさはそのままに、見た目も味も心が和む特別仕様で、贈る人ももらう人も笑顔にしてくれます♡

自分で仕上げる楽しさが魅力



ハムスターモナカの魅力は、最中皮にチョコ餡をたっぷり詰め、自分で完成させるスタイル。

ぷっくりころんとしたハムスターに、付属のハート型チョコをちょこんと持たせれば完成です。

付属のハート型チョコは2色展開で、アレンジ次第で表情が変わるのも楽しいポイント。手作りのひと手間が、ギフトにあたたかみを添えてくれます。

甘さ控えめの上品チョコ餡



チョコ餡は甘さ控えめで、和菓子らしい上品な味わい。パリッと香ばしい最中皮は、ココアとプレーン(こがし)の2種類が楽しめます。

チョコのコクと最中の軽やかさが絶妙に重なり、和と洋のいいとこ取り。バレンタインはもちろん、ホワイトデーの贈り物にもぴったりです♪

ギフトに選びやすいラインナップ



ハムスターモナカチョコ(2個入・チョコ餡)



価格：860円(税込)

ハムスターモナカチョコ(6個入・チョコ餡)



価格：2,000円(税込)

ちょっとした贈り物にうれしい2個入りと、みんなで楽しめる6個入りの2種類を展開。どちらも可愛いパッケージで、開けた瞬間に笑顔がこぼれます。

さらに数量限定で、黒かごギフトセット(ハムスターモナカチョコ餡2個入+ドリップ珈琲2個入)も登場。モカブレンドとフレンチローストの珈琲が、チョコ餡の味わいを引き立てます。

想いをそっと届ける京都スイーツ



ハムスターモナカチョコは、可愛さと美味しさ、そして手作りの楽しさが詰まったバレンタイン限定和菓子。『ありがとう』も『好き』も、そっと形にして届けられる一箱です。

京都らしいやさしい甘さで、特別な季節のひとときを彩ってみてはいかがでしょうか。数量限定商品もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。