プロ野球・中日は18日、2月1日から始まる沖縄キャンプの練習試合の追加日程を発表しました。

中日は今季、1軍はAgreスタジアム北谷、2軍はオキハム読谷平和の森球場にてキャンプを行います。

昨年の12月19日に発表されていた練習試合は、2月11日のDeNA戦(宜野湾)、2月12日のヤクルト戦(北谷)、2月15日のDeNA戦(北谷)の3試合。

今回新たに2月14日・阪神戦(具志川)、2月17日・日本ハム戦(名護)、2月19日・日本ハム戦(北谷)、2月20日・日本ハム戦(名護)の4試合を発表しました。14日と20日は読谷組が中心となって戦う予定で、2月21日の阪神戦からオープン戦が始まります。

【北谷組(1軍)】

▼投手

中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、郄橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸

▼捕手

石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬

▼内野手

辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松開人、福永裕基、ミゲル・サノー、石川昂弥、新保茉良、知野直人、樋口正修

▼外野手

尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、上林誠知、細川成也、花田旭、鵜飼航丞

【読谷組(2軍)】

▼投手

草加勝、仲地礼亜、松木平優太、根尾昂、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、吉田聖弥、清水達也、篠粼国忠、齋藤綱記、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、森博人、土生翔太、梅津晃大、森山暁生

▼捕手

宇佐見真吾、石橋康太、山浅龍之介、日渡騰輝

▼内野手

高橋周平、森駿太、土田龍空、阿部寿樹、山本泰寛、板山祐太郎、中村奈一輝、津田啓史、石川大峨、川上理偉

▼外野手大島洋平、ブライト健太、川越誠司、能戸輝夢、福元悠真、三上愛介