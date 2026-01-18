２月８日投開票の日程が有力視される衆院選に向け、立憲民主党と公明党の衆院議員が参加する新党「中道改革連合」の組織作りが宮城県内でも動き出した。

関係者からは与党への対抗軸として期待が上がる一方、短期間でどこまで有権者の支持を得られるか、不透明さも残る。

「非常識な解散だ。分断や対立をあおる政治か、共生と包摂の政治かを問いたい」。立民の安住幹事長は１７日、仙台市内のホテルで開いた立民県連の常任幹事会後、報道陣に憤りを語った。

幹事会では、新党への移籍に伴って離党する安住氏の後任に、石垣のり子参院議員（宮城選挙区）が同日付で県連代表に就任することを全会一致で決定。県連の選挙対策本部長も兼任する。

新党にはこのほか、宮城１〜３区選出の立民衆院議員３人と公明の庄子賢一衆院議員（比例東北ブロック）が参加する見通しだ。

安住氏は「（立民、公明両党が）波長を合わせれば県内でも大変なエネルギーを発揮できる。中道改革連合がその旗になる」と強調。衆院選では、新党から出馬する候補者が立民、公明両党の県内組織から支援を得て戦うと説明した。

新党発足を巡り、かつて２６年間にわたる連立を組んだ自公両党には複雑な思いが入り交じる。

公明県本部の伊藤和博代表代行は「党として新党には全面的に協力するが、短期間で考え方が党員にすべて伝わるのは不可能に近い」と説明する。

公明のあるベテラン仙台市議は「支援してくれる有権者が理解してくれるだろうか」と気をもむ。「我々の言う中道は人間主義。（立民側には）票を稼ぐことだけが目的ではないと分かってほしい」と注文をつけた。

１６日に気仙沼市で報道陣の取材に応じた自民党県連の小野寺五典会長は「新党がどのくらい浸透するのか、評価を受けるのかは状況次第だ」と警戒する。公明の地方議員らとの関係については「政策面で一緒にすり合えてきた仲間。友好関係は大切にしていきたい」と述べた。

県内の選挙では２０１６年の参院選以降、野党は共産党を含めた共闘で自公政権に対抗してきた。２４年の衆院選では立民と共産が協力し、各選挙区での競合を避けた。

新党の発足について、共産県委員会の中島康博委員長は「共闘の前提は安保法制への反対だったが、新党が反対する保証がない」と不満を吐露。「選挙を真正面から考え、対応を検討し直さなければならない」と踏み込んだ。

１７日に共産との協力関係を問われた立民の安住氏も、「新しいフェーズに入らざるを得ない」と述べ、見直す可能性を示唆した。