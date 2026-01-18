78歳・森山良子、日本武道館単独コンサートが決定 日本人の最年長記録を更新へ
シンガー・ソングライターの森山良子が、78歳の誕生日を迎えた18日、来年1月7日に自身初となる日本武道館での単独コンサートを開催すると発表した。日本武道館での日本人による単独公演としては、最年長記録を樹立する見込み。
【写真】「一緒の写真珍しい」森山良子＆娘＆“娘婿”おぎやはぎ・小木博明の家族3ショット
森山は1967年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じられた恋」をはじめ「涙そうそう」、「さとうきび畑」、「あなたが好きで」など、数々のヒット曲を生み出してきた。1998年の長野冬季オリンピック開会式式典では、テーマソング「明日こそ、子供たちが…」を歌い、その模様が世界中に放映された。
60周年の節目に、森山直太朗の発起で日本武道館公演が実現することになった。長年のファンにとっては特別な一夜。森山にとっても、キャリアの集大成とも位置づける。
■公演名『森山良子 武道館を歌う Ryoko Moriyama 60th Anniversary』
日程：2027年1月7日（木）午後5時開演
会場：日本武道館
発起人：森山直太朗
