ロッテの高野脩が18日、長崎県内で行っている自主トレを公開した。前ソフトバンクの和田毅さんが主宰していた「和田塾」を小島らが継承、2年連続2回目の参加となった高野脩は「順調にきてます」とアピールした。

昨年キャリアハイの37試合に登板した左腕は、この日はマウンドから35球の投球。「シーズンが終わって、体に不具合がなかったので、そのままずっとオフシーズンもピッチングを続けて、投げ感を失わないことを目標に取り組んでいる。今は下腹部の腹圧を高めながら、また去年の意識とは若干変わったっていうか、ちょっとレベル上げた腹圧を使った中でのパフォーマンスを目指してやってます」と明かした。

長崎県護国神社での必勝祈願では絵馬に「“飛躍” 馬のごとく」と記した。独特のフォームから投げ込む直球とフォークが武器だが、相手に研究されることも想定し、スライダー、カーブの精度を上げることにも取り組んでいる。

「並行して練習できていて、軌道もスライダーとカーブで差別化というか、全然違う軌道で投げられているんで、どちらも調子よく進められているかなって感じです」と手応え。「体は仕上がってますし、初日からしっかりアピールする準備はできている。去年の成績に関係なく、また自分を選んでいただけるようにやるだけ」と2月1日のキャンプインを見据えた。