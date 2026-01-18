Photo: 山田洋路

サングラスをかけると、どうしても景色が薄暗くなっちゃいますよね。眩しさを防ぐかわりに、せっかくの絶景がどんよりくすんで見える…。アウトドア好きなら、1回はこのジレンマを感じたことがあるんじゃないでしょうか。正直、私もその1人でした。

ところが、スポーツサングラスA-FIT 「AF-S203MC」は、眩しさだけをカットして、見やすさはそのまま…ということ。

いや、「そんな都合のいい話ある？」と少し疑問を抱きつつ、スイス陸軍も採用しているレンズという実績に惹かれ、このサングラスを試してみることにしました。これが期待以上の使い心地だったので、その内容をご紹介していきます。

眉毛がフレームの上端に隠れる絶妙なバランス

Photo: 山田洋路

これまで何度も「アジアンフィット」を謳う製品に裏切られてきた私。「結局、欧米人向けのデザインじゃん…」と諦めるのがお決まりのパターンでした。

でも、「AF-S203MC」をかけて恐る恐る鏡を見ると、眉毛がフレームの上端にきれいに収まっている！ 顔とフレームの間に不自然な隙間もないし、鼻パッドを少し調整すれば、頬骨にレンズが当たる圧迫感もありません。

モデルの着用写真と同じように格好よくキマるかは個人差があるかもしれませんが、少なくとも致命的な違和感はないのが重要。

自他ともに認める「サングラスが似合わないタイプ」の私ですが、「AF-S203MC」をかけた自分の顔を見て、初めて「悪くないな」と思えました。

「視界が悪い」という先入観が消えた。曇天での視認性

Photo: 山田洋路

最も気になっていたのは、視界の悪さです。濃すぎるサングラスは、トンネルに入ったときや曇り空の下だと視界が暗くなって見にくいですよね。

そんな先入観を持って、どんよりした曇りの日に装着してみました。結果は、意外にも快適。確かにレンズ越しの世界は少し落ち着いたトーンになりますが、「暗くて不快」という感覚はありません。

木々の緑も、遠くの山並みも、色味を大きく損なわない。むしろコントラストが上がって、輪郭がくっきりした印象すらあります。直射日光を浴びても眩しさはしっかり抑えられ、目を細めずに歩ける。かといって視界が暗くなりすぎない。「眩しさだけをカットする」という謳い文句はこういうことかと納得です。

水面のギラつきが抑えられる安心感

Photo: 山田洋路

検証日は照り返しがそれほどありませんでしたが、「AF-S203MC」をかけると、水面の不快なチラつきが少し抑えられているのが感じられました。

反射光って、長時間見続けると不快に感じやすいものですよね。釣りやキャンプなど、水辺で長時間過ごす人には、この効果は大きいんじゃないでしょうか。

1時間のハイキングで実感した「ズレない」安心感

Photo: 山田洋路

アジアンフィット設計がどれだけ優秀か、軽い山歩きで試してみました。歩き始めてすぐに気づいたのは、普段使いのメガネよりも自然な装着感。

34gという軽さに加え、締め付け感がほとんどありません。耳の裏が痛くなる予兆もなく、フレームのバランスが良いのか、重さが分散されている印象です。

登山道で足元を確認するために何度も下を向きますし、岩場を歩くときには振動もありますが、それでもサングラスはフィットしたまま。汗をかいても鼻からずり落ちる気配がなく、アクティビティ中に1回もかけ直す必要がなかったのは高評価です。

A-FIT 「AF-S203MC」は、眩しさをカットし視界を犠牲にしないという難題に、実直に応えてくれるものでした。

日本人の顔にしっくりくる設計に晴天から曇天まで、幅広いシーンで使いやすい視界。そして34gの軽さ。こうした特長が生み出す「ストレスのないかけ心地」こそ、この製品の真価だと感じました。

スイス陸軍が選んだレンズ性能と、メガネの聖地・福井で培われた技術。この組み合わせがつくる快適さは、実際に試してみると実感できるはずです。

サングラス選びに迷っている人や、自分には似合わないと諦めていた人にこそ、ぜひチェックしてみてほしい逸品。プロジェクトページには、レンズの仕組みやより詳細なスペックも載っているので、ぜひ覗いてみてくださいね。

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、株式会社トライ・アングルより製品の貸し出しを受けております。