¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤¬À¸¤ó¤À¡ÖºÇ°¤Î¾ì½ê¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ä¥É·³381²¯±ßÊä¶¯¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¡Ö54.4¡×
¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¡È¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¡É¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅÅ·â³ÍÆÀ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡È¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¡É¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÁèÃ¥Àï¤Î¡ÈÇÔ¼Ô¡É¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¡¦D¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼µ¼Ô¤Ï16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î·ÀÌó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡£¥é¥¤¥Þ¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ÜÀÒÀèºÇÍÎÏ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤òÇÔ¼Ô¤Ë¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤ÏËÜµ¤¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³Û¤Ë¤Ï¡ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¸¥à¡¦¥Ç¥å¥±¥Ã¥È»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎºÇ½ª¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï4Ç¯2²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó349²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤È3Ç¯1²¯2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó199²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£¤·¤«¤·¥é¥¤¥Þ¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÌò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¡ÖÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¡¢µÕ¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¼Ô¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Þ¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤·¡Ø2ÈÖÌÜ¤ËºÇ°¤Î¾ì½ê¡Ù¤¬»ÀÁÇ¤Î¤Ê¤¤³¤Äì¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¿¿¤ÎºÇ°¤Î¾ì½ê¡Ù¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¤¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¡ÈÉÔ±¿¡É¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ËÂ°¤¹¤ë5µåÃÄ¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥óÍ½Â¬WAR¤ò¾Ò²ð¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¿ôÃÍ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ö54.4¡×¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ö41.0¡×¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ö38.2¡×¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ö34.9¡×¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ö19.4¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢Â¾¤Î4¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¶¯¡É¤¬Â³¤¯¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïºòµ¨¡¢136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁèÃ¥Àï¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë