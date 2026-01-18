¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£¶Ç¯ÌÜ¥É¥é£±ÃË¤ÎÇº¤á¤ë¶»Ãæ¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡ÖÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬18Æü¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Î1·³ÄêÃå¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï8»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨1³ä2Ê¬5ÎÒ¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ÏÂÇÎ¨¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¬½Ì¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤òµòÅÀ¤Ë2024Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿À¾Éð¡¦ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¤È¹Ô¤¦¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¿¶¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ËÎå¤à¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤àÂÇ·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶ËÃ¼¤ËÁ°¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÆüºÇÄ¹3»þ´Ö¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤ÇÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï1·³¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤À¤±½¸Ãæ¤·¤¿¤é·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡²ÖºéÆÁ±É¹â»þÂå¤Ë50ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹ÂÇÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°ÌÆþÃÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï¤Þ¤À1ËÜÎÝÂÇ¤È¤â¤Î¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤¬²£¤¿¤ï¤ë¡£¡Ö¤â¤¦6Ç¯ÌÜ¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¡£³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢°æ¾å¤¬¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¡£