三笘薫が偉業達成へ「日本の若手たちのロールモデルだ」。ブライトン指揮官も期待「準備が整っている。より良い結果を残してくれるだろう」
ブライトンの三笘薫にとって１つの節目となる試合を前に、ファビアン・ヒュルツェラー監督がその功績を称えた。
現地１月19日にブライトンはプレミアリーグ第22節でボーンマスとホームで対戦する。この試合に三笘が出場すれば、プレミアで通算100試合目となる。クラブの公式サイトによれば、「プレミアでプレーする日本人選手にとって、どれほどの偉業か？」と問われた指揮官は、次のように応じた。
「東京でプレシーズンを過ごした時、三笘の人気の高さを実感したし、それは日本だけに限った話ではない。彼は日本のために多くのことを成し遂げ、多くの日本人から応援されていると思う。素晴らしい選手だし、日本の若手たちのロールモデルでもある」
今季は負傷に悩まされる時期もあったが、復帰後は着実にパフォーマンスが上がってきている。
「彼が私たちのチームでプレーしてくれていて本当に嬉しいよ。シーズンの前半戦は怪我で長期間、欠場して、楽な道のりではなかったけど、今はコンディションを徐々に回復しつつある。準備が整っているようで、後半戦はより良い結果を残してくれるだろう」
前節のマンチェスター・シティ戦（１−１）では、優れた個人技からネットを揺らし、約４か月ぶりのゴールで今季２点目をマークした。ボーンマス戦で連発なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めたスーパーゴール
