EXILE TAKAHIRO（41）が18日、都内で「LDH PERFECT YEAR 2026」開幕記念会見に出席した。書家の吉川壽一氏（83）と書道パフォーマンスを披露し、「PERFECT YEAR」開幕を宣言した。

EXILEや三代目 J SOUL BROTHERSなどが所属するLDHによる、6年に1度の祭典。各グループが大規模なライブやツアーを開催し、1年を通して全国にLDHのエンターテインメントを届ける。

TAKAHIROは書道8段の実力の持ち主。吉川氏とともに迷いなく筆を振るい、豪快に「PERFECT YEAR 開幕」と書き上げた。大きく跳ね上がるような字に吉川氏から絶賛を受け、「吉川先生は憧れの方ですし、ご一緒させていただいて光栄でした。先導の元、書かせていただいて、お守りのような、人生の宝物になりました。今日は良い夢を見られそう」と大喜び。続けて「いろんな色で書いたように、いろとりどりな活動をしたい。僕自身デビュー20周年なので、メモリアルな1年を過ごせるようにしたい」と語った。

EXILEは今年が25周年。4月に約3年4カ月ぶりとなる東京ドーム公演を控える。「長い歴史の中で形を変えて、変化を進化に変えて突き進んできた。ありがたいことに大きな会場でたくさんの方に集まっていただけているけど、会場の広さは関係なく、1人1人に心を込めて歌を届けたい」と意気込んだ。