¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÈØÅÄÅì¤¬£³²óÀï¿Ê½Ð¡ÄÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î£Í£ÆÂÎ©²ÂÍã¤¬Âç²ñ£³ÆÀÅÀÌÜ¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡þ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¿·¿ÍÀïÀÅ²¬Âç²ñ£²²óÀï¡¡ÈØÅÄÅì£²¡½£°¾ÂÄÅÅì¡Ê£±£¸Æü¡¦ÈØÅÄÅì¹â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Û¤«¡Ë
¡¡£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È£´¤ÎÈØÅÄÅì¤¬¾ÂÄÅÅì¤ò£²¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Á°È¾£²£¶Ê¬¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾®ÎÓÂÙÎÉ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£Ã£Ë¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¸åÈ¾£±£µÊ¬¤Ë¤Ï£Í£ÆÂÎ©²ÂÍã¡Ê¤±¤¤¤¹¤±¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¹âÅÄ¿´±©¡Ê¤³¤³¤Ï¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬¸·¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï£±£·£¸¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÎÓ¤À¤Ã¤¿¡££Ä£ÆËÙ¸ýÚèÎÉ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Î±¦¤«¤é¤Î£Ã£Ë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤ÆÆ¬¤Ç¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô½Ð¿È¤ÎÂÎ©¤À¡££Í£Æ³Ý°æÎ¦¡Ê£±Ç¯¡Ë¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡££±²óÀï¤ÎÉÍ¾¾¾ëËÌ¹©Àï¤Ç¤Î£²ÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¡¢Áá¤¯¤âÂç²ñ£³ÆÀÅÀ¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¿´±©¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤â£²ÎóÌÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï´é½Ð¤»¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ï°ËÃ°£Æ£Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ£³¤Î½Õ¤Ëº¸¸ª¤òÊ£»¨¹üÀÞ¡£Á´¼££´¤«·î¤Î½Å½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Î¿ÊÏ©Ãµ¤·¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÈØÅÄÅì¤À¤Ã¤¿¡£Æþ³Ø¸å¤âº¸¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¸Î¾ã¤¬Â³¤¡¢£Â¥Á¡¼¥à¤Ç¶ìÆ®¤¹¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¿ÍÀï¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë£²ÎóÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë»³ÅÄÃÒ¾Ï»á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£º£µ¨¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿°ËÆ£·½Í¤»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹â¹»£³´§¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£Á°´ÆÆÄ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤ËÆ°¤«¤·¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¥¿¥Õ¤ËÀï¤¦¡£¤³¤³¤ÏÆÃ¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£