「ＬＤＨ」が６年に一度開催する祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の開幕記念会見が１８日、都内で行われ、グループの垣根を越え１０組、アーティスト１８人が出席した。

会見に先駆け、ＥＸＩＬＥ・ＴＡＫＡＨＩＲＯとＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏による書き初めパフォーマンスが行われた。縦４メートル×横２メートルの巨大な紙に、一筆一筆丁寧に書き上げた文字は「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ 開幕」。力強い文字が披露されると会場からは大きな拍手が沸き起こった。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「とても緊張感のある中での製作だったが、人生の宝物ができた」とうなづいた。

その後の会見には、所属アーティスト１０組１８人が登壇。それぞれが祭典にかける意気込みを宣言した。ＥＸＩＬＥ・ＡＫＩＲＡは「盛大に開幕することが出来てうれしい」と笑顔。４月に行う東京Ｄ公演では大きなサプライズがあると明かし「東京Ｄならではの演出を見せられると思う」と気合を入れた。

２月からツアーが開幕するＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人も「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲにふさわしい演出がたくさんある。間違いなく最高の時間になると思うし、まだまだ発表してないこともあるので皆さんと一緒に盛り上がりたい」と力強く誓った。

また、ハイレベルな戦いで話題を呼んだ日本テレビ系オーディション番組「ガルバト―ＧＩＲＬＳ ＢＡＴＴＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」から誕生した「ＣＩＲＲＡ」が、夏に開催される「ＬＤＨ Ｇｉｒｌｓ ＥＸＰＯ」に参加することを発表。プロデューサーを務める佐藤晴美は、「フレッシュな強みを届ける」と新風を吹かせる決意を持った。

６年前はコロナウイルスの影響で、約３００公演が中止になるなど消化不良で終わってしまった。ＡＫＩＲＡ「今回は６年前のリベンジでもある。ＬＤＨ全体で一丸となって盛大に盛り上げたい」と高らかに宣言した。