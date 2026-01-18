¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò·âÂà¡ª¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¡Ø¥°¥ë¥³¥Þ¥ó¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸ú²Ì¤È¡¢ÀäÉÊ¿À¥ì¥·¥Ô3Áª
¿ôÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤³¤½¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤ËèÆü¤Î¿©»ö¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ö¥°¥ë¥³¥Þ¥ó¥Ê¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ä»éËÃ¤ÎÇÓ½Ð¤ò½õ¤±¡¢ÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ëÆ¯¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ë¥³¥Þ¥ó¥Ê¥ó¡×¤¬¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤ë
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÏÌó97¡ó¤¬¿åÊ¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½ü¤¯¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥°¥ë¥³¥Þ¥ó¥Ê¥ó¤È¤¤¤¦¿©ÊªÁ¡°Ý¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÄ²Æâ¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ä»éËÃ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÅü¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤ä¡¢ÊØÈë²þÁ±¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈîËþ¤äÊØÈë¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÃÆÎÏ¤¢¤ë»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤è¤¯¤«¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃæÀ»éËÃ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤â¡£¤è¤¯¤«¤à¤³¤È¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¡¢ÈîËþÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤á¤«¤¸¤¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ÀÚ¤ë¼ê´ÖÉÔÍ×¤Î¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ç¡£¤á¤«¤¸¤¤ÎEPA¤Ç·ìÀòÍ½ËÉ¸ú²Ì¤â¡ª
ºàÎÁ¡Ê£²¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ä¡Ä150g
¤á¤«¤¸¤¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä2ÀÚ¤ì
¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡Ä¡Ä2³ô
¿¢ÊªÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¾®ÇþÊ´¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¡ÒA¡Ó
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
±ö¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¡ÒB¡Ó
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä2¤«¤±Ê¬
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤á¤«¤¸¤¤ÏÉý 1Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ê¡¢¡ÒA¡Ó ¤ò¤«¤é¤á¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï2Ê¬¤Û¤É²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£ ÀÄ¹¼ºÚ¤ÏÍÕ¤È·Ô¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÕ¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£·Ô¤Ï8¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÒB¡Ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿¢ÊªÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤á¤«¤¸¤¤ò¾Æ¤¯¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ê3¡ËÆ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤ê¤Î¿¢ÊªÌý¤ò¤¿¤·¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Á¥ó¥²¥óºÚ¤Î·Ô¤òßÖ¤á¤ë¡£Ìý¤¬²ó¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢ÀÄ¹¼ºÚ¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢¡Ê2¡Ë¤òÌá¤·Æþ¤ì¤ë¡£¡ÒB¡Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¤«¤é¤á¤ë¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤·¤¤¤¿¤±¤Î¥¥à¥Á¼Ñ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
À°Ä²ºîÍÑ¤Î¹â¤¤3¤Ä¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ô¥ê¿ÉÌ£¤Î¤ª¤«¤º¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡ª
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
ÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ä¡Ä100g
À¸¤·¤¤¤¿¤±¡Ä¡Ä6¸Ä
ÇòºÚ¥¥à¥Á¡Ä¡Ä80g
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÏÎ¾ÌÌ¤Ë¼Ð¤á³Ê»Ò¾õ¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢2Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ2 Ê¬¤Û¤É²¼¤æ¤Ç¤¹¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ï4 ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥¥à¥Á¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤È¿å1/2¥«¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ç10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢½Á¤±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2¡Á3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¤¤ó¤Ô¤é¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¤´¤ÞÌý¤Ç¹á¤ê¤è¤¯ßÖ¤á¤Þ¤¹¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤Ò¤¸¤¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£
ºàÎÁ¡Ê£²¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ä¡Ä150g
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä¡Ä 3¸Ä¡Ê60g¡Ë
¤Ò¤¸¤¡Ê´¥Áç¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÀÖÅâ¿É»Ò¡Ä¡Ä1ËÜ
¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ÒA¡Ó
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï²£¤ËÉý 5Ð¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï2Ê¬¤Û¤É²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£¤Ò¤¸¤¤Ï¿å
¤Ç¤â¤É¤¹¡£ ÀÖÅâ¿É»Ò¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÒA¡Ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¤«¤é¤¤¤ê¤¹¤ë¡£¿åÊ¬¤¬¤È¤ó¤Ç¥Á¥ê¥Á¥ê¥Ã¤È²»¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤Ò¤¸¤¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡ÒA¡Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢½Á¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
ßÖ¤á¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÌ£Êý¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤°ì»®¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤ª¤È¤Ê¤Î·ò¹¯¥ì¥·¥Ô¡Ò¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤ë¸¥Î©¡Ó
¡úÄã»é¼Á¤Ç¤âÂçËþÂ¤Î1¥«·îÊ¬¸¥Î©¡õ¤ª¤«¤º¡ú
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃÃÍ¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥á¥¿¥Ü¤äÆ°Ì®¹Å²½¤Ë¡ª¡¡²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢»é¼Á¹µ¤¨¤á¤Î1¥«·îÊ¬¸¥Î©¤äÄã»é¼Á¤ª¤«¤º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¡£¿ôÃÍ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¿©»ö¤Î¥³¥Ä¤ä¡¢±¿Æ°¡¦À¸³è½¬´·¤Î²òÀâ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤ª¤È¤Ê¤Î·ò¹¯¥ì¥·¥Ô¡Ò¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤ë¸¥Î©¡Ó¤è¤ê¡Ë