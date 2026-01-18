

HIPHOP／R&Bグループ・ XGが18日、都内で開催された『コカ・コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー』お披露目イベントに出席した。 会見では、アンバサダーとしての抱負や、理想の観戦シチュエーションについて披露した。

米国、カナダ、メキシコの共催で行われる2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）でチャンピオンに贈られるトロフィーのお披露目が18日に行われた。公益財団法人日本サッカー協会 (JFA) 会長 宮本恒靖氏、FIFAワールドカップ26 コカ・コーラキャンペーンのジャパンアンバサダーを務めるXG （メンバー：JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA）、FIFAレジェンド 元ブラジル代表 ジウベルト・シウバ氏、日本コカ・コーラ株式会社代表取締役社長ムラット・オズゲル氏が出席した。

JURINは、「世界中が大きく盛り上がる FIFAワールドカップに関わることができて大変光栄に思っております」と、アンバサダー就任の喜びを語った。

イベント後半で行われたトークセッションではXGが、2026年大会の理想の観戦スタイルをフリップで発表した。MAYA：「XGALXスタジオでみんなと観戦」JURIN：「コカ・コーラを片手に観戦。勝利の乾杯もしたい」CHISA：「メンバーみんなでユニフォームを着て応援」HARVEY：「月でいろいろな惑星から来た宇宙人と!!

宇宙食やコーラで観戦」COCONA：「ソファーに座って集中して全力応援」JURIA：「試合会場に実際に行って観戦」HINATA：「XGメンバー全員で寮のリビングでコーラを飲みながら観戦」とメンバーそれぞれが理想の観戦スタイルを明かした。

最後に、JURINは「本日は一生忘れることのできない瞬間となりました。ジャパンアンバサダーとして、皆さんと一緒に盛り上げていきたいです」と締めくくった。