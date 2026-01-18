フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、巨人OBで1軍ヘッドコーチや2軍監督、スカウト部長など要職を歴任した岡崎郁氏（64）がゲスト出演。あえなく“大外し”の連発となった。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎氏、中日OBの福留孝介氏（48）、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

「どこよりも早い順位予想」というテーマに谷繁氏は「オンエアは1月じゃないですか。でもこれ、収録いま11月じゃないですか。やれって言われりゃやりますけど…できないでしょ。だって戦力もまだ分からない」と苦笑い。

それでも五十嵐氏は「ホントにいま誰がどこに移籍したかも分かってない状態。でもある意味ポジティブに夢だけを語れる時期でもありますよね」と前向きに受け止めた。

ここで五十嵐氏が「だから今回、村上（宗隆）であったり岡本（和真）。2人の選手がどこに行くかっていうところでもあるんですけど。岡崎さん、岡本選手はどうなんですか？」と番組MCを務めるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）を差し置いてトークを回し始めた。

すると、岡崎氏は「まあ、あの…。ジャイアンツが日本の球界の盟主なので。僕はもうヤンキース一本だと思いますね」とキッパリ。だが、年明けに決まった実際の移籍先はブルージェイズで、オンエアでは「ブブーッ！」と不正解のブザー音が空しく響いた。

だが、そんなことは知るはずもない2025年11月10日の収録。五十嵐氏が「一本！マジすか！」と驚くと、岡崎氏は「村上は（同じ）ニューヨークってことでメッツ」と予想した。だが、もちろんこれも不正解で「ブブーッ！」。岡本とは私生活でも仲のいい村上はヤクルトからホワイトソックスへの移籍が決まった。

岡崎氏の“苦難”はこのあとも続く。

「開幕戦にまつわる裏話」というトークテーマでは「ジャイアンツの場合、開幕戦の1回に立つ先頭バッターがヒットを打つと（その年は）優勝するっていう…勝手に僕が思い込んでる。僕、1995年に何を血迷ったか1番に長嶋（茂雄）監督がしてくれまして。見事セカンドゴロ。その年もちろん優勝できなかった（3位）です。前年の1994年と（V逸翌年の）1996年は先頭バッターがヒット打って優勝してるんですよ。黙ってましたけど、僕は。それは去年（3位だった2025年）も多分そうです。一昨年（優勝した2024年）はヒット打ってるんですよ。だから今年（2026年）の開幕戦は先頭バッターだけ注目してみてください」とぶち上げた。

だが…。

ここで画面に浮かび上がったのは「※調べたところ岡崎さんの思い込みでした」という悲しいテロップ。

ちなみに2025年開幕戦で巨人は1番・若林が初回の第1打席に中前打を放ったが、3位に終わってV逸。2024年は1番・佐々木が初回の第1打席で二ゴロだったものの、4年ぶりのセ・リーグ優勝を果たしている。