EXILE TAKAHIRO、書き初めで『LDH PERFECT YEAR』高らかに宣言「色とりどりな活動をしていけたら」
EXILE TAKAHIROが18日、都内で行われた『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』に登壇。LDHグループの総力をあげた総合エンターテインメントの祭典“LDH PERFECT YEAR 2026”に向け、書き初めを行い、思いを語った。
【写真多数】EXILE TAKAHIROが力強く2026年書き始め
“PERFECT YEAR”は、EXILEエンターテインメントを確立させた2008年の「EXILE PERFECT YEAR」から始まり、14年には「EXILE TRIBE PERFECT YEAR」を開催。EXILEから始まった祭りが、6年に1度の総合エンターテインメントの祭典としてさらなる飛躍となるはずだった20年「LDH PERFECT YEAR」は、コロナ禍という誰もが想像しえない未曾有の状況の中、300以上のライブ開催を断念。あれから6年、LDHが完全復活への狼煙をあげて「LDH PERFECT YEAR 2026」を開催する。
会見に先駆けて、TAKAHIROが、NHK大河ドラマ『武蔵』や講談社『バガボンド』などの題字を手掛けた書道家・SYOINGアーティストの吉川壽一氏とともに書道パフォーマンスを実施。TAKAHIROはこれが2026年の“書き初め”であることを明かし、「吉川大先生とご一緒させていただけるということで恐縮ながら、精一杯心を込めて書かせていただきます」と若干緊張気味にあいさつ。
そして吉川氏が最初の文字「P」を書くとTAKAHIROは「迷いがない」と驚き。その後先生が「PERFECT」、TAKAHIROが「YEAR」、吉川氏が「開」、TAKAHIROが「幕」とつづり、力強くカラフルな文字で「PERFECT YEAR 開幕」と表すと、会場からは拍手が起こった。
その後行われた会見で、吉川氏が「大体、書道とか書とかいうと、墨とか黒とかっていう。でも今、IT時代とかね、AI時代、多様性の時代の中で、これではもたないんじゃないかと。今後の仕事っていうことにしとしても、やっぱ多様性っていうか、多彩な形で表現していくってのが、もう絶対条件だろうと思って、今回はそういう形でTAKAHIROさんに提言をしまして、本当にこんな色使いをさせていただきました」と、カラフルな色遣いの意図を説明。
続けて「僕は常に（大きな）筆を持ってるんですけども、TAKAHIROさんはこので初めてだと思うんだけど、あの『幕』の、ぱっと跳ね上げるとことか、そういう形の力強さ。パーっとせ、じょうきしていく、その気もね、やっぱこれ捉えてると思うんで、ものすごい迫力でできたと思って、快作だと思ってます」と絶賛。TAKAHIROは恐縮しながら、「コミュニケーション取りながら、先生のパワーを、魂を、エネルギーをいただきながら書けたで、人生の宝物になりました。本当にありがとうございました。」と感謝し。「きょうはいい夢が見れそうです。僕にとってもすごく大切な作品、それこそお守りのような形になったので、今年こうやってご覧いただいたように、色とりどりな活動をしていけたらなと思います」と意気込んだ。
なお、この会見には、EXILEからEXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、THE RAMPAGEから陣、吉野北人、FANTASTICSから木村慧人、中島颯太、BALLISTIK BOYZから奥田力也、砂田将宏、佐藤晴美ら総勢18人（吉川氏含めて19人）が参加した。
