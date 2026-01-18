²ÎÉñ´ì¡¦½÷Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½²½¾Ñ¤ä°á¾Ø¤ÎÃåÉÕ¤±¤òÉñÂæ¾å¤Ç¼Â±é¡¢²¤½£3ÅÔ»Ô¸ø±é¤¬·èÄê
¡¡¼ã¼ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤Ë¤è¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ä¶È¡ÖMEETKABUKI -The Art of Onnagata Europe Tour 2026-¡×¤¬¡¢4·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤ÎÉñÂæ¼Ì¿¿¡ÖÆ£Ì¼¡×¡ÖÀÐ¶¶¡×
¡¡¾¾ÃÝ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë²ÎÉñ´ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à2018¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾¾ÃÝÂç²ÎÉñ´ì¡×°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½÷Êý¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤¬¤¿¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×¡£ÄÌ¾ï¤Ï³Ú²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²½¾Ñ¤ä°á¾Ø¤ÎÃåÉÕ¤±¤ò¡¢ÂëÇ·»ñ¼«¤é¤¬´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¼Â±é¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ¹±´ÉñÍÙ¤ÎÌ¾ºî¡ÖÆ£Ì¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£²½¾Ñ¡¢°á¾Ø¡¢½êºî¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷Êý¤Î¡ÈÈþ¡É¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦²ÎÉñ´ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤ò±é¤¸¤ëÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿½÷Êý¤Î·Ý½ÑÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÕÍßÅª¤Ê»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ëë³«¤¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ê¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½÷Êý¤«¤é°ìÅ¾¡¢»â»Ò¤ÎÀº¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¹ë²÷¤ÊÌÓ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÀÐ¶¶¡×¤â¾å±éÍ½Äê¡£Á¡ºÙ¤µ¤ÈÍ¦ÁÔ¤µ¤È¤¤¤¦¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìµó¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤À¡£
¡¡ÂëÇ·»ñ¤Ï¸ø±é·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ø±é¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¡Ê¸ÞÀ¤ÃæÂ¼ÉÙ½½Ïº¡Ë¤â¡È¥¢¥Å¥Þ¥«¥Ö¥¡É¤Ç²¤ÊÆ½½¿ô¥ö¹ñ¡¢»Í½½ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ò½ä¤ê¡¢³¤³°¸ø±é¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë²ÎÉñ´ì¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÆüËÜÊ¸²½²ñ´Û¤Ç³«ºÅ¡£Æü¡¦°Ë³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©160¼þÇ¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥Þ¸ø±é¤ò´Þ¤á¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÁ¤¨¤ë¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¥¹¥±¡¼¥ë
¥Ñ¥êÆüËÜÊ¸²½²ñ´Û¡§4·î9Æü¡¢10Æü
¥í¡¼¥ÞÆüËÜÊ¸²½²ñ´Û¡§4·î16Æü¡¢17Æü
¥±¥ë¥óÆüËÜÊ¸²½²ñ´Û¡§4·î22Æü¡¢23Æü
