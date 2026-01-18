元宮崎県知事で衆院議員だった東国原英夫氏（68）が18日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米軍によるベネズエラ大統領夫妻拘束についてコメントした。

1月3日未明に米軍がベネズエラ・カラカスのマドゥロ大統領宅を約3時間軍事攻撃して、大統領夫妻を拘束。その日のうちに米ニューヨークの拘置所に移送。5日には「麻薬テロ共謀」「コカイン輸入共謀」「機関銃及び破壊装置の所持と共謀」の4つの罪でマドゥロ大統領の裁判が行われた。

たけしは米軍がベネズエラ大統領夫妻を拘束したことについて「これ、いいのかい？」と疑問を呈した。たけしの弟子で元宮崎県知事の東国原氏は「（米国は）力（ちから）イコール正義だと言ってるわけですよ。ロシアはウクライナを攻めて」と話すと阿川佐和子氏が「どう、違うんですか？」と質問。東国原氏は「（ロシアはウクライナ攻撃に）3〜4年かかってるわけですよ。あれ、数時間でベネズエラをひっくり返していますからね。米国すげぇ〜、って世界は思った」と述べた。

ノンフィクションライターの石戸諭氏は「まあ、軍事的なオペレーションで言えば、極めて見事だった。ただ、やってることの評価はまったく別なので、オペレーションは見事だったでしょう。だけど、これ、いいのかどうかというと、ないですよね」と話した。

東国原氏は「ただ、米国側はベネズエラが麻薬を密輸してるから、麻薬テロだから、犯罪として取り締まりますよ、っていうロジックなんですよ」と解説。石戸氏は「そんなこと言ったら他の国もできますよ」と返した。

ここで、たけしが「麻薬密輸ルートなんてメキシコが一番強いんだから、そういうことじゃなくて、麻薬にかこつけたけど、実は違うんじゃねーかって」と本質について切り込んだ。東国原氏は「石油利権は間違いないです。（ベネズエラは）世界一の埋蔵量なので。この石油を中国に輸出している、ほとんど。それを断ち切りたい。米国はベネズエラ（の石油）を自分のものにしたい」などと話した。