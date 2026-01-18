「偏平足」放置すると”何のリスクが生じる”かご存じですか？【医師監修】

扁平足とは、年齢による変化や足にかかる大きな負荷によって土踏まずが潰れてしまい、足の裏が平らになった状態をいいます。

扁平足は、激しい運動をする人や長時間の立ち仕事、合わない靴を日常的に履いている人などがなりやすいです。

このように多くの方が悩んでいる扁平足ですが、早めに対策を行うことで症状を抑えたり、完治したりする場合もあります。

今回は、扁平足が体に与える影響もご紹介します。

もし気になる症状がある方がいたら、ここで紹介するトレーニングを実践したり、医療機関に相談したりしましょう。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

扁平足が体に与える影響

扁平足が体に与える影響について詳しく教えてください。

扁平足が体に与える影響には以下のようなものがあります。

足の重だるさを感じやすくなる

足の裏が安定しなくなる

つま先立ちがしにくくなる

歩行に障害が出る

外反母趾になってしまう

後脛骨筋機能不全を引き起こす

扁平足とは、土踏まずがなくなり平らになってしまう状態ですが、この土踏まずは足裏の負荷を軽減させるために非常に重要な役割を果たしています。

つまり、扁平足になってしまうと足の裏への負荷を分散できず、体重を上手に支えられなくなってしまうのです。そうすると、歩行に障害が出たり外反母趾といった足の変形に繋がったりする場合もあります。

扁平足を放置すると姿勢にも影響するのでしょうか。

扁平足を放置すると姿勢にも影響が出る場合があります。なぜなら、扁平足になると足への負荷が大きくなり、体重を支えるのが難しくなるためです。他にも、偏った筋力や変形の進んだ足で繰り返し歩いていると、足の機能に左右差が生まれます。この状態が続いていると、体のバランスが崩れやすくなってしまうのです。このように、扁平足を放置すると姿勢にも影響が出てしまうのです。

扁平足は運動神経とも関係するのでしょうか。

扁平足と運動神経の良さには、深い関わりがあります。扁平足は土踏まずが潰れてしまった状態であることは前述で説明しました。その土踏まずの役割には下記の5つがあります。

足への衝撃吸収

跳躍に関わるばねの働きがある

体のバランスを取りやすくする

怪我をしにくくなる

足が疲れにくくなる

土踏まずの役割はこれほど多くあるのです。そのため、扁平足になり土踏まずが潰れてしまうと、疲れやすく怪我をしやすい上に跳躍力もなくなってしまいます。

結果として、跳ぶ・走る・歩く・立つといった足を使ったスポーツはやりにくくなってしまうのです。つまり、扁平足になるとスポーツのパフォーマンスが低下し、いわゆる運動神経の悪い状態になってしまいます。

このように、扁平足は運動神経の良さと非常に深い関わりがあるのです。

ここまで扁平足の症状とセルフチェック方法・扁平足が体に与える影響・治療方法・改善するメリットについて紹介しました。

扁平足は日頃から足を使って生活している私たちなら、誰でもなり得るものです。

扁平足を治すことによって、仕事・スポーツ・趣味など様々な場面でメリットが多くあります。

扁平足による足の重だるさや、歩行時の不安定感に悩んでいる方は自宅で簡単に始められることから意識していきましょう。

治療を早期に開始し、根気強く続けることによって扁平足が完治する場合もあります。

前述で紹介したトレーニングを行っても改善しない場合や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。

