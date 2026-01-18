前西武監督の松井稼頭央氏（50）が、元ソフトバンク・和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。3月に迫ったWBC日本代表の理想のオーダーを選んだ。

すんなり決まったのは先発投手とDH。ここは山本由伸と大谷翔平の世界一ドジャースコンビとなった。

松井氏が「メチャクチャ難しい」と悩んだのが日本が誇る大砲たちの守備位置だ。

村上宗隆、佐藤輝明、岡本和真の3人をどこで使うかが焦点となった。

そして、それ以上に松井氏を悩ませたのが遊撃手。村林一輝、小園海斗、源田壮亮、紅林弘太郎の名前が挙がった。

「ショートは守りたいよね」と守備力を考慮しながらの人選。自身も名遊撃手だった松井氏は「源ちゃん（源田）が守ってくれたら安心やえあなぁ。“そこにいるの？”って何回もチームを救ってくれた」と西武監督時代の経験も明かしたが、最終的に選んだのは「守備は抜群。肩も強い」と評価する楽天の28歳内野手だった。

【松井稼頭央氏と和田毅氏が選んだWBC日本代表スタメン】

＜先発＞山本由伸（ドジャース）

＜中継ぎ・抑え＞平良海馬（西武）、杉山一樹（ソフトバンク）

＜一塁＞村上宗隆（ホワイトソックス）

＜二塁＞牧秀悟（DeNA）

＜三塁＞佐藤輝明（阪神）

＜遊撃＞村林一輝（楽天）

＜左翼＞岡本和真（ブルージェイズ）

＜中堅＞周東佑京（ソフトバンク）

＜右翼＞鈴木誠也（カブス）

＜指名打者＞大谷翔平（ドジャース）