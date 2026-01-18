山里亮太が体調不良で欠席、代役が登場 東野幸治が根も葉もない作り話 『東野山里のインプット』最新回
お笑い芸人・東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（毎月第3・第4日曜 後11：00 ※5週ある場合は第4・第5日曜）の「#56」が、きょう18日に放送される。
【写真】ピース又吉から太宰治について聞く東野幸治の表情
多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組。
今回、山里が体調不良で欠席。山里の不在をいいことに、東野は「実は山ちゃんが（インプットを）『やってられない』と。地上波のどでかい番組をたくさんしていて、（収録する）年末のスケジュールを出してくれなくて。俺はBSよしもとが大好きで、命かけてますんで『やります』ということで揉めまして。山ちゃんのほうは、ほぼ退所するんじゃないかと“俺は”思っています」と根も葉もない作り話で笑いを誘う。
山里に代わってMCを務めるのは、鰻和弘（銀シャリ）。オープニングトークは山里をさかなにして大盛り上がり。
今回のプレゼンターは、又吉直樹（ピース）が登場し、愛してやまない「太宰治」を「太宰治という人間」「太宰の意外な短編」「『人間失格』について」の3つの切り口から深く掘り下げる。
太宰の人柄について、又吉は「小柄でひょろっとしているイメージがあると思うんですけど、実はあの時代で173〜175センチくらいあって、骨太なんです」と解説。さらに「歯が悪かったんです。途中で入れ歯にするんですけど、それまでは黒い虫歯になっていて。そういうのって太宰の印象やと隠しそうじゃないですか。酔っ払うと、（手で口を広げつつ）その歯を見せて『般若』ってやるギャグを持っていたんです」という意外な素顔を紹介すると、東野は「ほぼオードリー春日や」と驚く。
YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開される。
