¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Û£²£°£²£¶Ç¯½é½ÐÁö¤ÎÇßÀîÉ÷»Ò¡Ö£Çµ¤âÂç»ö¤À¤·¡¢£Ç£Ð¤âÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ£Æµ¡Ö£È£Ð£Ã£Ê£ÃÇÕ¡¦¥µ¥ó¥¹¥ÝÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¤Ï£²£°£²£¶Ç¯½é½ÐÁö¤È¤Ê¤ëÇßÀîÉ÷»Ò¡Ê£³£´¡áÅìµþ¡Ë¤¬£·£Ò¤ËÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÎÂ×´§¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºòÇ¯ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º£Ç£Ð¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤Ï²ù¤¤¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÆâ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯£´Ãå¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬Á´Éô¥À¥á¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇßÀî¤Ï£²£´Ç¯¤Î¥È¥é¥Ã¥¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òºÇ¸å¤Ë¶¥µ»¤«¤é°úÂà¡£ºòÇ¯¤«¤é¡Ö¶¥ÎØ¡×¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££´¤Ä¤¢¤ë£Çµ¤Ç¤Ï£²ÆüÌÜ¤ÎÍî¼Ö¤ÇÅÓÃæ·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Ç·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¿åºÚ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£²£µÇ¯¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÅöÁ³¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÁÀ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢£Çµ¤âÂç»ö¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤À¡£¸½¾õ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ÏµÍ¤á¤¿¤±¤É¹øÄË¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾õÂÖ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤«¤é³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£