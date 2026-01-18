吉田鈴がインスタグラムを更新

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。吉田鈴（大東建託）が自身のインスタグラムで豪華3ショットを公開すると、ファンから歓喜の声が続出した。

大きなスイーツの前で、3人の人気女子ゴルファーが笑みを浮かべていた。

昨季、国内ツアーでトップ10に3回入った吉田が17日、インスタグラムを更新。「同じ事務所の先輩のひなこさんと、おねえたまとご飯 いっぱい食べられて嬉しかったです」として、姉の優利（エプソン）、渋野日向子（サントリー）との写真を公開した。

豪華3ショットにファンからも歓喜の声が続出した。

「隣の席で3人がパフェ食べてたら…カワユ過ぎて絶対3度見するやつですわぁ」

「3人とも可愛すぎる」

「雰囲気似てますね」

「本当に御三方超ビジュいいじゃん」

「素敵な3姉妹にしか見えない」

「幸せ感が溢れ最高です」

「豪華メンバーで楽しそう」

米ツアー参戦中の優利は今季、馬場咲希と組んだダウ選手権で6位。国内ツアーは3月のVポイント×SMBCで4勝目を挙げた。渋野は、米ツアーの最終予選会で来季出場権を獲得した。



