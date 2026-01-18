工藤静香、“レンジで数分”簡単手作りおやつに絶賛の声「ヘルシー」「栄養まで摂れるなんてすごい」
【モデルプレス＝2026/01/18】歌手の工藤静香が1月18日、自身のInstagramを更新。身近な食材を使った抹茶おやつとゴマケーキのレシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「栄養まで摂れるなんてすごい」簡単手作り抹茶おやつ＆ゴマケーキ
工藤は「栄養を摂りたい時の簡単おやつ！」とつづり、自作のヘルシーおやつを投稿。抹茶おやつは「豆腐半丁、全粒粉大さじ2、抹茶大さじ1、蜂蜜、バニラエッセンス」を混ぜ、600Wのレンジで3分加熱するだけで、もちもちな食感に仕上がると紹介している。
さらに「ゴマケーキ」は、バナナ1本、ねりゴマ、卵1個、てんさい糖を混ぜ、レンジで2分加熱するだけの時短レシピ。「抹茶のパワーも、黒ゴマのパワーもおやつで！」とコメントし、アレンジ方法も添えている。
この投稿には「美味しそう」「おやつまで手作りで尊敬」「アイデアセンス抜群」「栄養まで摂れるなんてすごい」「簡単で驚いた」「罪悪感ないレシピ」「美・健康・味の全部盛りで最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
