離乳食幼児食コーディネーター・西野未姫、大量離乳食公開「売ってほしい」「朝からすごい量」の声
【モデルプレス＝2026/01/18】元AKB48でタレントの西野未姫が1月18日、自身のInstagramを更新。ずらりと並んだ離乳食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB離乳食幼児食コーディネーター「売ってほしい」朝の大量離乳食作り
西野は「朝の離乳食作り」とコメントし、キッチンの作業台を埋め尽くすほどの離乳食が並んだ写真を投稿。「ハンバーグ」「鮭とほうれん草の炊き込みご飯」「しらすにんじんおやき」と、栄養バランスのよい3品を披露している。ハッシュタグでは「＃お肉はハンバーグしか食べてくれない」「＃なのでハンバーグ大量生産」「＃おやきにすりおろしたにんじん入れてみた」「＃野菜不足にならないように」と、娘の好みに合わせた工夫を明かした。
この投稿は「離乳食のクオリティが高すぎて衝撃」「愛情が詰まってる」「手際が良い」「売ってほしい」「これだけ作れるのすごい」「大人でも食べたい」「朝からすごい量」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、愛娘のために離乳食を「大量生産」
◆西野未姫の投稿に反響
