数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「スチームごはんメーカー」がリニューアルして新登場！

熱々のスチーム調理がレンジで簡単にできる画期的なお鍋です☆

スケーター「スチームごはんメーカー」

販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店

ラインナップ：

スチームご飯メーカー 一合用 ホワイト／ブラック 2,750円（税込）

スチームご飯メーカー 二合用 ホワイト／ブラック 3,300円（税込）

スケーターから発売されている、「スチームごはんメーカー」

電子レンジで水と食材を入れるだけで、熱々の本格的なスチーム調理が簡単にできる画期的な鍋です。

ふっくらおいしく仕上がる秘密は、“スチームの力”。

二重構造の二重蓋（中フタ＋外フタ）でしっかり固定し、スチームが容器内を循環。

中の食材を包み込んで熱を加えることで、加熱ムラを抑えます。

それにより、ごはんは粒立ちよく、野菜は甘く、肉はしっとりと、食材全体がふっくらと本格的なスチーム料理に仕上がります。

「ご飯が美味しく炊けた証拠」は、このカニ穴。

お米1合は、電子レンジ500Wで約12分で調理。

高温スチームが上から下まで全体を通り抜け、一粒一粒がふっくら炊き上がります。



温野菜の調理は、電子レンジ500Wで約5分。

スチームで蒸しあげるため、栄養やビタミンを逃さず、自然な甘味と旨味が楽しめます。



ヘルシーなサラダチキンも500Wで約8分で完成。

スチーム調理で芯まで熱が通り、ふっくらジューシーに仕上がります！

使い方は、外容器に水200ml、内容器に研いだお米（1合）を入れ、内容器を外容器にセット。

分量の水（通常米220ml/ 無洗米230ml)を入れ、約15分置いて吸水を行います。

内ブタ・フタをしっかり閉めて、電子レンジ（500W）で12分加熱。

取り出して10分蒸らせば、カニ穴ごはんのできあがり！

今回のリニューアルで、1合炊きと2合炊きの2サイズがラインナップ。

一人暮らしにはコンパクトな1合タイプ、家族やまとめ炊きには2合タイプ、などとライフスタイルや用途に合わせて、ちょうどいいサイズを選ぶことができます。

フタに指がひっかかる部分があるため、開けやすい仕様。

細かなところまで使いやすさにこだわったアイテムです。

ふっくら炊飯からヘルシーな蒸し料理まで、スチームの力で、“時短とおいしさ”の革命を起こすアイテム。

「スチームごはんメーカー」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店で販売中です。

