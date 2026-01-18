数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」

「スケーター」から、スヌーピーデザインの2WAYステンレスタンブラーが発売されています。

スケーター／PEANUTS「スヌーピー」2WAYステンレスタンブラー

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

ラインナップ：

STSTB6 幅130×奥行95×高さ218mm 容量：570ml 4,620円（税込）

STSTB9 幅143mm×奥行102mm×高さ297mm 容量：830ml 5,500円（税込）

スケーターから登場している、「スヌーピー」デザインの2WAYステンレスタンブラー。

シーンに合わせて飲み方が選べる便利な2WAY仕様で、サイズは2種類から選べます。

飲み物の温度を長時間キープできる真空二重構造を採用。

外出先でもホットはあたたかさをしっかり維持し、アイスは氷が溶けにくく、ひんやりとしたおいしさが長続きします。

気温の変化が大きい季節でも安心して使え、朝の通勤やおでかけ、アウトドアまで幅広いシーンで毎日頼りになる一本です。

フタには、口当たりの良いシリコーン製ストローと、フタを開けてそのまま飲める直飲み口の2種類が付いています。

リップメイクを気にする時や運転中は「ストロー」、冷たい飲み物をゴクゴク飲みたい時は「直飲み」など、シーンに合わせて使い分けが可能です。

結露しにくく、デスクワークに最適。

さらに一般的な車のドリンクホルダーにも対応（※）しているので、ドライブのお供にもぴったりです。

（※底面直径約78mm。車種のホルダーサイズをご確認ください。また、車のドリンクホルダーに対応しているのは「STSTB9」のみとなります。）

シーンに合わせて飲み方を選べる、デスクワークやドライブにぴったりのドリンクウェア。

PEANUTS「スヌーピー」2WAYステンレスタンブラーは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です。

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

