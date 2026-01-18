フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰ どこよりも早い順位予想」。岡崎郁氏、西山秀二氏、五十嵐亮太氏、谷繁元信氏、鳥谷敬氏、福留孝介氏ら球界の有名ＯＢをゲストに迎えた。

開幕直前のキャンプが話題になると、堅守の好打者として巨人で活躍した岡崎氏は「（王（貞治）さん、長嶋（茂雄）さん、藤田（元司）さん、３人の監督のもとでやってるんですが。監督が代わると、かなり練習の仕方って変わりますよね」と述懐。

「やっぱり王さんは圧倒的に厳しかった。（練習）量も多かったです。夜間練習っていうのがあって、（夕方の）５時ぐらいに宿舎に帰ってご飯食べて。７時に出発なんですね。で、７時に室内練習場で９時ぐらいまでバッティングするって。だから、もう僕なんか若手の頃、手がボロボロで。マメができてバットを握れないんですよ。バットを握った上からテーピングで巻いて。やってましたよね。そうやってバッティングして」と振り返っていた。

王氏は、現役時代に本塁打王１５回、打点王１３回、首位打者５回、３冠王２回。通算８６８本塁打は世界記録。「世界の王」の愛称でファンから絶大な人気を誇り、長嶋茂雄さんとの「ＯＮ砲」では球史に残る名場面を数々生みだした。