ＴＢＳ系新ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」が１６日、スタートした。音楽業界を追放された天才プロデューサーが落ちこぼれボーイズグループを世界へ売り出す…というストーリー。冒頭には、フジテレビ系新ドラマ「プロフェッショナル」の１話にも登場した“あざと女優”が登場した。

「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」冒頭では、世界的Ｋ−ＰＯＰグループ・ＴＯＲＩＮＮＥＲが仁川空港に到着。熱狂的なファンたちがパネルやうちわを持って出迎える。

その中のファンの１人が森香澄。ＴＯＲＩＮＮＥＲの圧倒的センター・リョウのパネルを持って叫んでいたが、ＴＯＲＩＮＮＥＲが去った後、ある女性と口論に。スカーフとサングラスで顔を隠した女性は、森が持っていたパネルを破壊。森は「おい！このグラサンババァ！何してくれてんのよ！」と突っかかり、女性は「小娘！年上女性にそんな態度、許されると思ってんのか！」と小競り合いになる。この女性こそ、弱小芸能事務所の社長、ナム・ハユン（ハ・ヨンス）だった…。

森は、フジテレビ系新ドラマ「プロフェッショナル」の１話にも高級クラブのホステス役として出演していた。

「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」公式Ｘでも森を「ＴＯＲＩＮＮＥＲの“ガチオタ”熱狂的ファン役で森香澄＆村瀬紗英の出演決定」「２人が見せる熱狂的なオタ活ぶりもお楽しみに」と紹介。今後もガチオタファンとしてドラマに登場する。

ネットでも「やらかしファンの森香澄ちょっとおもろい」「ガチオタだったのが発覚した森香澄さんじゃないか」「森香澄、こういう役似合う」「森香澄ちゃんのオタク役、どの瞬間もかわいい」など反響を呼んでいた。