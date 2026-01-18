第2子妊娠中の西野未姫、手作り“大量離乳食”を披露 栄養豊富なメニューに「本当に素晴らしい」「感心しきりです」と称賛の声 夫は山本圭壱
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が18日、自身のインスタグラムを更新。手作りした大量の離乳食を披露した。
【写真】「本当に素晴らしい」西野未姫手作りの“大量離乳食”
「朝の離乳食作り」とつづり、「ハンバーグ」「鮭とほうれん草の炊き込みご飯」「しらすにんじんおやき」の3種類の離乳食をアップ。小分けにされた離乳食が机いっぱいに並べられている。
ハッシュタグでは「#離乳食 #お肉はハンバーグしか食べてくれない #なのでハンバーグ大量生産 #おやきにすりおろしたにんじん入れてみた #野菜不足にならないように」と栄養バランスを考慮したメニューを伝えた。
この投稿には「いつもいつも、ほんまにすごい」「本当に素晴らしい」「凄いなぁと感心しきりです」「むっちゃ身体に良いすぎる」「参考にさせてもらいます!!!!!」「けいちょんもにこりちゃん愛されてるなって未姫ちゃんの手作りのお料理を見る度に思います」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子長女・にこりちゃん（1）が誕生。今月4日に第2子妊娠を報告した。
