まだ明るいけど出発！

東京駅と山口県の「萩バスセンター」を結ぶ「萩エクスプレス」は、国内でもトップレベルの運行時間を誇る夜行高速バスです。運行時間が長い東京行きに乗車しました。

【長距離＆長時間】これが15時間過ごす「萩エクスプレス」の車内です（写真）

国内の夜行高速バスで最も長距離を走るのは、東京〜博多間で運行するオリオンバスの8041／8042便です。1116.35kmを15時間24分（上り）かけて走ります。以前は新山口駅に立ち寄り15時間50分でしたが、短くなりました。これと、バスタ新宿発のためやや運行距離が短くなる東京〜博多間の西鉄バス「はかた号」が、長距離バスの双璧です。

長時間を走るバスは近年減少しており、14時間40分かかった全但バスの「東京〜城崎温泉」線は廃止、14時間20分だった西東京バス／伊予鉄バスの「オレンジライナーえひめ」は区間が東京〜松山間に短縮されました。そうした中、運行時間として日本一に輝くのが、防長交通の「萩エクスプレス」です。

運行距離は1001km。運行時間は下りが14時間41分、上りが15時間33分で、上りが日本一の運行時間です。

「萩エクスプレス」（運行開始時は「萩エキスプレス」）の運行開始は、1993（平成5）年。当時は防長交通と京浜急行電鉄の共同運行でした。

東京（品川・浜松町）〜防府・萩間の「萩エキスプレス」と、横浜〜岩国・徳山間「ポセイドン」の2本立てで始まり、後に「ポセイドン」は東京（品川・浜松町）発着の「アルバ」号に変わりますが、1998（平成10）年に両者が統合され、区間が東京（品川・浜松町）〜岩国・徳山・防府・萩間に。防長交通によると「両者を統合してから、連日満員の人気便となった」とのことです。

そして2007（平成19）年から防長交通の単独運行となり、東京側の発着地が東京駅となって、現在に至ります。

取材として萩営業所（山口県萩市）で車両を見せていただきました。日野自動車「セレガ」の夜行高速タイプで、車内は１＋１＋１列の座席が並びます。入口に消毒薬、座席にはプライベートカーテンとスリッパ。肘掛けには電源コンセントとインアームテーブルが付いています。座席はレッグレストと足乗せを備えており、リクライニング角度も大き目。やや固めの座面ですが、快適です。設備面としては必要十分と感じます。

車内の温度はフルオートで25度に保たれているそうです。やや変わっているのはトイレで、鍵を掛けないと電気がつかない仕様です。

食料調達は必須

撮影を終え、萩バスセンターに移動しました。世界遺産を構成する「萩城下町」の観光に便利ですが、バスセンターはJRの萩駅・東萩駅からはかなり離れています。

ここから東京までは15時間33分と長旅になるため、食料調達は必須です。弁当などはバスセンターの前にあるショッピングモールで購入できます。

萩バスセンターは歴史を感じさせる造りで、鉄骨の屋根付近に東京行きとの表示もありました。16時25分、バスセンターに「萩エクスプレス」の車両が入ります。

取材は2025年11月でしたが、出発の16時半の時点ではまだ明るく、昼行バスの雰囲気。しかしバスに乗り込むと、側窓カーテンは完全に降ろされています。

筆者（安藤昌季：乗りものライター）は事前に調べ、前面展望できる1B席を予約していました。前方のカーテンは深夜まで降ろされないため、この席なら景色を楽しめるのです。当日の乗客は、萩バスセンターの出発時点では筆者を含めて2人でした。

乗車前に運転手さんに聞いたところ「萩から東京まではいつも2〜3人ですね。多客期は4〜5人の時もあります」とのこと。

15時間半の勤務で「食事などはどうしているのですか」と聞くと、「2人乗務なので休憩中に食べます。時間が長いので、決して無理をしないことを心掛けています」といいます。一方で乗客は「持ち込む人と、ドライブインで買う人がいる」ということです。

「定時運行されていますか」という質問には「大体定時ですが、東京周辺は日によって混雑が違います。土日は早着しやすいです」とのことでした。

バスは、萩バスセンターを出発すると一般道を1時間ほど走ります。17時39分着の山口湯田温泉で2人が乗車しました。山口県内を南下するにつれて道路が混雑してきます。定刻より７分遅れて18時1分に山口宮野着。ここで1人乗車。そして18時30分、JR山陽本線の防府駅前4番のりばに到着し、2人が乗車しました。

周囲はすっかり暗くなり、夜行バスらしくなってきます。19時10分着のJR徳山駅前8番のりばでは2人が乗車。2分の早着で遅れを取り戻していました。

出発して3時間が経ち、19時31分、初めて高速道路に入ります。バスは山陽道の熊毛IC（山口県周南市）と玖珂IC（同・岩国市）に立ち寄りますが、乗車なし。

再び一般道に戻り、20時17分、3分早着で岩国駅前4番のりばに到着し2人が乗車。そして21時2分、最後の停留所である広島の広域公園前駅に到着し2人が乗車しました。ここまで4時間半走っていますが、休憩はありません。

21時30分、山陽道の奥屋PA（広島県東広島市）で初めての休憩。ずっと座りっ放しで腰が痛くなってきたところで生き返ります。

21時45分出発した後は前カーテンも閉められ、室内が減光されます。飲食ができる明るさではないので、バスに持ち帰っての食事はオススメしません。

翌朝5時35分、東名高速の足柄SA（静岡県御殿場市）で15分休憩。8時6分に東京の霞が関で1人下車し、東京駅到着は7分遅れの8時10分でした。1004km、15時間40分のバス旅はメリハリもあり、それほど疲れもなく終えることができました。