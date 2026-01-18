美香、ミニ丈黒タイツ×ロングブーツ BLACKPINKライブコーデが「最高にクール」「圧巻の美脚」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】モデルの美香が1月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が映えるオールブラックコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
◆美香、BLACKPINKライブへの参戦を報告
美香は「BLACKPINK楽しかった！」とつづり、BLACKPINK（ブラックピンク）の『BLACKPINK 2025 WORLD TOUR』東京ドーム公演を楽しんだと報告。透け感のあるレーストップスに、美しい脚が際立つボリューム感のあるミニスカートと黒タイツ、足元にはロングブーツを合わせた、華やかなオールブラックコーディネートを披露した。
◆美香の投稿に反響
この投稿に「かっこいい」「最高にクール」「スタイル抜群」「美しすぎる」「BLACKPINKの世界観に馴染んでる」「着こなせるのすごい」「圧巻の美脚」などとコメントが集まっている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
