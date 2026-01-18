2025年を象徴する言葉となった高市早苗総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」は、いったい、何のために働くという宣言だったのかと言いたくなるような2026年となりそうだ。36年ぶりとなる真冬の解散・総選挙が確実となり、重要な決算など多忙極める年度末ということもあって日本中に動揺が広がっている。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、日々の物価高騰に悩まされている有権者に広がる動揺をレポートする。

【写真】「立憲民主党に離党届を提出せよ」と投稿した立憲の有名議員は？

「国民生活の苦しい中、解散するって国民に意味があるんですかね、高市総理は嫌いじゃないけど、しなきゃいけないことはもっとあるんじゃないですか」

都内、まず品川駅周辺で話を聞く。この会社員の女性はその「やらなきゃいけないこと」として「物価対策と賃上げ」を挙げた。

これに限らず聞いた限りの大半は政争どうこうより「経済をなんとかしてくれ」だった。現実の声が政治に求めるものは「物価対策」「賃上げ」、そして現役世代のための「社会保障改革」である。

別の32歳男性会社員は「高齢者と外国人優遇の自民党は支持できない」として、こう話してくれた。

「給与明細を見ると信じられないほど（保険料が）引かれている。いくら支え合いだとしても限度があるでしょう。ずっと自民党がやってて、ちょっと民主党もやった、そういう与党経験のあるオールド政党がこんな世の中にした」

4月から「独身税」と揶揄された「子ども・子育て支援金制度」が始まるので、その給与明細にはさらに引かれる項目が増える。

「少し賃金が上がっても手取りは減るし物価も上がるしで嫌になります」

使えるお金が減ってゆく――現役世代が抱く不公平感と将来不安もまた大きい。

「高市さんもやっぱり自民党の古い議員なんだ」

また「オールド政党がこんな世の中にした」といった批判はSNSに限らずリアルでも多く聞く。世代論にはしたくないが「これから俺たちがずっと大量のジジババと移民の面倒をみるのは勘弁」という意見もあった。SNSとリアル、本音のところではそれほど乖離してはいない。

板橋区の商店街、こちらは住宅街とあってファミリー層の現役世代も多い。パート勤めの30代女性はいわゆる「年収の壁引き上げ」について気になると話す。

「玉木さんが現役世代のために動いてくれたのに、どうなるんでしょう」

玉木雄一郎代表率いる国民民主党が2025年末、自民党と「年収の壁」引き上げで合意したが、玉木代表はこれに満足することなくさらなる先を見据えていた。〈未来を先取りし、国民のために役立つ政策を〉と主張してきた矢先の解散となった。

その他にも減税や社会保険料の見直しも含めた議論、通常国会冒頭で解散となると合意が達成できない可能性すらあり得る、選挙後の勢力図でも変わる可能性がある。

それなのに、高市総理は解散を決めた。

これを玉木代表は「経済後回し解散」と批判した。約束も合意も御和讃、そうなりかねない事態である。

50代の居酒屋店主は「そもそも誰のための解散なのか」と憤る。

「国会って国民のためにあるんだろ、ちょっと蔑ろにされ過ぎじゃないかね、与野党関係なく国会議員が国民を舐めてるんじゃないか、というか自分たちだけ逃げ切るつもりじゃないかね、とくに昔っからの役に立たない政党はさ」

この「昔っからの役に立たない政党」というのも言葉は違えどいろんな場所で言われて久しい。現在の日本の結果、失われた30年はそうした「昔っから」のオールド政党が絡んだ上での話であることは事実である。

その居酒屋にいたIT系の大手に勤める50代男性は「党利党略はいい加減にして欲しい」と、こちらも厳しい。

「高市さんもやっぱり自民党の古い議員なんだなと思いました。党利党略、国民なんか知ったこっちゃないで自民党しか見ていない。でなければ解散なんかしないでしょう。経済対策が第一のはずなのに、解散したら何ヶ月も空白期間ができる、それも年度末ですよ、予算どうするんですか、全部うやむやですか」

別の60代の男性客もまた怒り心頭でこう語る。

「たくさんの人が真面目に働いているんだ、年度末の解散なんて大変だ。高市総理は支持率高いからって奢りがあるんじゃないかね、自民党は人気ないのにさ」

「いかに国民を見ていないか」

高市内閣の支持率は78.1％（JNN調べ）と圧倒的とされる。もっともこれはかなり高めに出た数字、調査結果には報道各社ばらつきあるも60％台といったところだが、それでも数字の上では高人気だ。

しかし同じJNN調べでも自民党の支持率は29.7％で決して盤石というわけではない。後手にまわる経済政策と旧統一教会問題、裏金疑惑とのらりくらりの党運営で人気が出るわけがないのだが、与党協力関係にある日本維新の会の国保逃れ騒動の不祥事もあって高市総理に頼るしかないのが現状だ。

埼玉県から通勤しているという40代の金融関係者も「そんなことしてる場合ですかね」と懐疑的だ。

「物価高に円安、それで解散なんて市場の不信感を煽るだけでしょう。自民党だってそれどころじゃないはずです。官僚だって冗談じゃないという心境では」

実際、自民党にそれほどの人気がないままの解散、維新に至っては国保逃れの不祥事について後始末の目処がつかないままの選挙突入で、地盤の関西はともかく筆者の知る維新関係者（東京）は「（このままでは）厳しい」と本音を漏らしている。選挙に影響があるからか、15日に慌てて国保逃れ判明の6人を除名としたが、辞職もなしにこのタイミングでは不祥事隠し、選挙対策ととられかねない。

おまけに維新、どさくさにダブル選による大阪都構想までぶっ込んできた。党の中間報告では364人もの国保逃れ疑惑が指摘されている。維新、本当にヤバい。

いっぽう野党も、立憲民主党と公明党が新党を立ち上げるという歴史的な合意を為した。党名は「中道改革連合」とのことで、筆者の知る立憲の地方関係者は「公明党と組むのか、創価学会か」「そんなに学会票が欲しいのだろうか、わからない」と気持ちの整理がつかないと話している。

これまでの常識ではあり得ない話、創価学会員の70代女性もまた「共産党と組んだ立憲となんて」と民共共闘の過去がある立憲に対する不信感をあらわにしていた。

それにしても連合と共に立憲の長年の支持基盤のひとつ、立正佼成会との関係はどうするのか。創価学会と立正佼成会がいっしょなんて宗論的にはありえない話なのだが。20世紀の常識がもう通用しない時代になったのかとつくづく思う。

しかし当事者からすればたまらない、立憲の原口一博元総務大臣はさっそくSNSで〈20日までに立憲民主党に離党届を提出せよ。中道なんとかに入党届けを出せ。〉〈そんな党に誰が入るか〉と指示のあったことをぶちまけた。公明党はともかく、元々が旧民主時代から寄せ集めの立憲は無所属で出馬する議員もありそうだ。

こうした「オールド政党」ではない新興政党にとっても奇襲のような解散とあってこちらも「厳しい」という声がある。ある新興政党のスタッフは「金がない」とし、「解散いつでも来い、は勢いのある参政党だけではないか」とも。

東京・多摩地域の無所属議員は「2月は日野市や町田市も市議会議員選挙があるのに大変だ」と苦笑しながらも今回の「解散説」についてこう批判する。いきなりのダブル選挙が降ってきた。町田市に至っては市長選とのトリプル選挙である。

「いかに国民を見ていないかということだと思う。自民党はもちろん、立憲民主党も公明党も既得権にしがみつくだけ。しかし生活を蔑ろにされた国民はちゃんと政治を見ている。新興政党がさらに伸ばすと思う。みんな本当に暮らしが厳しいのだから」

筆者も住むその日野市、旧知の市職員いわく「大変だ」とのこと。そりゃそうだ、年度末の予算諸々に市議会議員選挙に衆議院議員選挙まで降ってくるかもしれない。すべての都道府県区市町村の職員が「大変だ」だろう。

それが仕事、と言われればそれまでだが、行政運営に支障が出かねない。

岸本聡子杉並区長は〈自治体はいま、新年度の当初予算編成作業のまっただ中〉として〈日々の業務に加え、国の経済対策、さらに選挙事務への対応が短期間に集中することは、今後の行政運営や職員の働き方に大きな影響を及ぼしかねない〉とSNSを通じて声を上げている。

それでも高市総理のこの決断を支持する人もいた。テック系のベンチャー役員の50代男性はこう歓迎する。

「いままでの日本のガンが炙り出される奇襲ですよね、与野党問わず右往左往している議員連中はそういうことですよ。日本のための、日本人のための決断だと思います。勝てば高市政権はさらに盤石になりますし、そうすれば経済でより強いメッセージを市場に送ることができる。トランプ大統領にも選挙に勝った総理として（予定されている今春の訪米で）会える」

一将功成りて万骨枯る、にならなければいいのだが、あらゆる国民生活を混乱させてまで解散する必要があるのか――物価高倒産が過去最多を更新し、「極めて遺憾で憂慮」と片山さつき財務相が発言するほどの急激な円安、社会保険料と税の負担に苦しむ国民をよそに解散に打って出ようとする高市内閣と自民党、国保逃れのうやむやに躍起の維新、生き残りに必死なオールド野党、そして新興政党はこれをチャンスに変えられるのか。

こうした政局の行方とは別に、この混乱がさらなる国民生活の悪化を招くことだけは避けなければならない、自分の党の存続や自分の当選より国民の生活をと考える日本国の議員は、果たしてどれだけいるのだろう。それを見極めるのも私たち選挙民に課せられた国民の責務に思う。私たちの日々の暮らしのためにも。

筆者がこうした原稿の最後に何度も加えてきた言葉だが、とにかく選挙には行こう。国民の約半分しか投票しない「5割民主主義」で文句を言っても始まらない。

この与野党の体たらく――誰が必要か、誰がいらないかを見定めるのは、私たちなのだから。

●日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史や現代文化のルポルタージュやコラム、文芸評伝を執筆。日本ペンクラブ広報委員会委員、芸術修士（MFA）。